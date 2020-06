Brizuela se muestra a favor del repechaje en el torneo Apertura 2020

Isaac Brizuela de Chivas del Guadalajara celebra su anotación contra Pumas, el domingo 3 de abril de 2016, en un partido de la jornada 12 del Torneo Clausura del fútbol mexicano en el estadio “Chivas” en Guadalajara (México). EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivo

Guadalajara (México), 11 jun (EFE).- El centrocampista de las Chivas de Guadalajara Isaác Brizuela se mostró este jueves a favor de que haya repechaje en el torneo Apertura 2020 que comenzará el 24 de julio.

"Muchos están en contra, otros a favor, pero si toman esta decisión es porque la estudiaron bastante bien y están conscientes de la situación en la que estuvieron los dueños, los equipos con estas pérdidas que hubo", señaló en videoconferencia de prensa.

Este miércoles el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla anunció un cambio de formato en el torneo, según el cual los cuatro primeros equipos se clasificarán a la liguilla y los ocupantes de los puestos del cinco al duodécimo disputarán los otros cuatro sitios disponibles en un solo encuentro.

Brizuela dijo que los jugadores de Chivas han sido "afortunados" pues no han tenido problemas con el pago de sus sueldos y la reducción de salarios por parte de la directiva fue de manera voluntaria y temporal, a diferencia de otros equipos.

"En Chivas somos afortunados porque en ningún momentos se nos quitó ninguna parte de nuestro sueldo, por estos meses nos hizo una petición la directiva de reducir mensualmente cierto porcentaje pero cuando se recupere se van a hacer esos pagos, sé que en otros equipos sí se les ha quedado a deber algunos meses", dijo.

Chivas regresó el martes a las canchas del club en Verde Valle luego de casi tres meses de la pausa impuesta por la contingencia sanitaria que obligó a los jugadores del equipo a entrenarse en sus casas para evitar algún contagio.

Brizuela afirmó que el equipo ha mostrado buen nivel físico pese a no haber tocado un balón y la falta de interacción entre los compañeros durante semanas.

"En la parte física estamos bastante bien, estos tres días se ve que traemos buen fondo físico; se va a seguir trabajando en esa parte, porque falta tiempo para que arranque el torneo, con el balón es diferente, sientes esa cercanía de estar a nada de tener un encuentro", expresó.

El centrocampista señaló que la llegada del delantero Ángel Zaldívar permitirá una mayor competencia interna pues todas la posiciones tienen jugadores de buena calidad.

"Hay un plantel bastante completo, desde que Ricardo Peláez (director deportivo) anunció a los refuerzos dijo que iba a tratar de tener dos o tres por cada posición para generar una competencia más sana y a la vez más atractiva para los que estén en el once titular, porque sabes que no puedes relajarte en un partido o un entrenamiento", señaló.