Bolsonaro anuncia la recreación del Ministerio de Comunicaciones

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 11 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la recreación del Ministerio de Comunicaciones, hasta ahora incorporado en la cartera de Ciencia y Tecnología, y designó al diputado federal Fábio Faria para comandarlo.

En declaraciones a los periodistas pasada la medianoche del miércoles, Bolsonaro afirmó que el nombramiento de Faria, del Partido Social Democrático (PSD) y además yerno de uno de los más influyentes presentadores de la televisión brasileña, tuvo una "aceptación excepcional" entre los miembros del Gobierno.

Faria es casado con una de las hijas del empresario Silvio Santos, dueño de la cadena televisiva SBT y uno de los presentadores más conocidos del país y quien respalda públicamente al presidente.

Bolsonaro afirmó que fue precisamente la cercana relación con la familia Santos que culminó en la designación del diputado para comandar la cartera y negó que se trate de una "aproximación" con los partidos del llamado "centrao", que no forman parte del oficialismo pero que tampoco son de la oposición liderada por izquierdas.

"Tendremos alguien que no es un profesional del sector, pero que tiene conocimiento, incluso por la vida que lleva junto a la familia de Silvio Santos", dijo el mandatario a las puertas del Palacio Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, esta madrugada.

Agregó que Faria es una "persona que sabe relacionarse" y que la intención de retomar el Ministerio de las Comunicaciones es mejorar "la información", en un momento clave en que cursa en la Justicia una investigación sobre la propagación masiva de noticias falsas durante la campaña para los comicios de 2018.

La recreación del ministerio, extinto en 2016 por el entonces presidente Michel Temer, fue oficializada esta madrugada en el Diario Oficial de la Unión y, con la decisión, queda extinta la Secretaría Especial de Comunicación Social, cuyas funciones serán incorporados por la nueva cartera.

Según Bolsonaro, los cambios no tendrán ningún coste adicional en el presupuesto gubernamental, ya que "ningún cargo ha sido creado".

La cartera pasará a controlar la distribución y recursos para las propagandas institucionales, así como la red estatal de radio, televisión y agencia de noticias EBC (Empresa Brasil de Comunicación).

El anuncio se produce en momentos de escalada de la crispación política en Brasil, así como de tensiones entre el Gobierno del presidente ultraderechista y el Congreso y el Supremo, lo que llevó a un intento de aproximación de Bolsonaro a los partidos de centro para formar una base aliada parlamentar.