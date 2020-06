Biden arremete contra Facebook por no contener la desinformación

(Bloomberg) -- Joe Biden arremetió contra Facebook el jueves, diciendo que la compañía de medios sociales no ha logrado detener la propagación de desinformación y ha circulado una carta abierta para que partidarios exijan que la compañía cambie sus políticas.

“A menos de cinco meses de las elecciones de 2020, son necesarios cambios reales en las políticas de Facebook para su plataforma y saber cómo los cumplen para proteger y evitar el rol que tuvo la desinformación en las elecciones de 2016 y que continúa amenazando nuestra democracia hoy. Instamos a nuestros partidarios a hacerse escuchar en este llamado al cambio”, dijo Bill Russo, portavoz de la campaña, en un comunicado.

Facebook respondió diciendo que los funcionarios electos deben establecer reglas que puedan seguir.

“Tal como lo han hecho con las redes de transmisión, donde el Gobierno de Estados Unidos prohíbe rechazar los anuncios de campaña de los políticos, los representantes electos del pueblo deben establecer las reglas y nosotros las seguiremos. Se celebrarán elecciones en noviembre y protegeremos el discurso político, incluso cuando no estemos de acuerdo con el mismo”, dijo la compañía en un comunicado sin firmar.

