Banco de México afirma que debilidad económica se profundizó con la pandemia

Vista general del edificio del Banco Nacional de México. EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 11 jun (EFE).- El Banco de México señaló este jueves que la producción de bienes y servicios se resintió fuertemente a finales del primer trimestre al tiempo que la debilidad económica se profundizo debido a las medidas de confinamiento tomadas para frenar la propagación de la pandemia de la COVID-19.

En su reporte sobre las economías regionales de enero-marzo de 2020, el banco central expuso que desde principios del año y previo a la propagación del virus, "la actividad económica en México seguía manteniendo la debilidad que había venido exhibiendo por varios trimestres".

Por lo que "a finales del primer trimestre de 2020 la producción de bienes y servicios resintió fuertemente las medidas para contener la transmisión interna de la pandemia".

Además de la marcada debilidad de la economía mundial y cierta disrupción en las cadenas globales de valor derivadas de ese evento.

"En el trimestre en su conjunto se registró una importante contracción de la actividad. Además, se estima que las afectaciones del brote del virus se hayan profundizado en el segundo y se extiendan por un periodo difícil de precisar", apuntó el reporte.

Señaló que esto se refleja en una importante disminución generalizada en los principales componentes de la demanda agregada.

La institución precisó que "debe enfatizarse que, en efecto, aún existe una elevada incertidumbre acerca de la profundidad y duración del deterioro previsible en la actividad económica nacional".

Señaló que la contracción de la actividad económica que se observó en el trimestre reportado "fue resultado de una caída en la actividad productiva de todas las regiones".

Ya que "no solo continuó la debilidad generalizada entre regiones a principios del trimestre, sino que hacia finales de este los profundos efectos adversos de la propagación de la COVID-19 y las medidas para contenerlos fueron evidentes en todas las regiones".

El banco central mexicano explicó que "con base en la información disponible, en todas las regiones se espera que en este resultado haya influido, en buena medida, la contracción de las manufacturas y la caída significativa en el turismo".

En el documento se apuntó que "a la disminución de la actividad económica también habría contribuido la disminución de la minería y del comercio en el norte y las regiones centrales y de la construcción en las segundas, además del desempeño negativo del sector agropecuario en el centro norte".

Señaló que además de los choques de oferta y de demanda que han afectado a la actividad económica, ante un incremento considerable en la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales y la caída en los precios del petróleo, la economía mexicana también enfrentó un choque financiero.

El cual "implicó una importante restricción de financiamiento externo y flujos de salida de capital, aumentos importantes en las tasas de interés y en las primas de riesgo, así como una depreciación significativa del peso".

No obstante, "en las últimas semanas se ha observado un mejor desempeño de los mercados financieros nacionales, que registraron menores tasas de interés de valores gubernamentales en todos sus plazos, a la vez que el tipo de cambio se ha apreciado y mostrado menor volatilidad.

El Banco de México señaló que la pandemia de COVID-19, con su impacto sobre la salud de la población y con afectaciones en la actividad económica regional, "plantea profundos retos para el Estado Mexicano y la sociedad en su conjunto".

Durante la emergencia sanitaria, como posteriormente, "se requiere generar un ambiente de confianza y certidumbre para atraer inversión" y que contribuya a preservar las fuentes de empleo en las entidades federativas, buscando evitar en todo momento que las afectaciones se tornen más permanentes.

Asimismo, "se requiere mejorar el funcionamiento microeconómico en las regiones para lograr una asignación más eficiente de los recursos que permita enfrentar de mejor manera las consecuencias de la pandemia".

Según el análisis, lo anterior "aumentará la probabilidad de una recuperación más expedita de la actividad económica regional, y en particular del empleo".