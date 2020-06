ACTUALIZA 1-Oficialismo mexicano espera debate legislativo sobre fusión entes reguladores en septiembre

(Agrega declaraciones de impulsor de iniciativa)

CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun (Reuters) - El partido oficialista mexicano espera debatir en septiembre en el legislativo su proyecto de ley para fusionar tres importantes entes reguladores, respaldado por el presidente del país y cuestionado por opositores y expertos, que lo consideran un riesgo para el contrapeso de poderes.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó el miércoles una iniciativa legal para unir en un nuevo organismo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

"Nos vamos a preparar para discutirlo en el periodo ordinario que inicia el primero de septiembre", dijo el jueves a una emisora de radio el senador de Morena Ricardo Monreal, impulsor de la propuesta.

El ente resultante se denominaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, contaría con un consejo de cinco miembros frente a los 21 que tienen las tres entidades que se fusionarían y permitiría un ahorro de unos 22 millones de dólares anuales, el 21% del gasto actual de IFT, Cofece y CRE juntos, según sus promotores.

López Obrador, conocido con el acrónimo AMLO, dijo el jueves que está a favor de la reforma legal, "si es para ahorrar", en coincidencia con la austeridad que ha impuesto en el sector público desde que llegó al poder en diciembre de 2018.

Monreal aclaró, sin embargo, que el ahorro "no es todo". "Tener a los tres institutos en uno ayudará a que los consumidores, los inversionistas y los usuarios reciban un mejor servicio", dijo.

AMLO asegura que sus predecesores promovieron entes reguladores con gran burocracia y personas afines en su cúpula para apoyar a monopolios empresariales.

El eventual nuevo organismo fue criticado por opositores como el Partido Acción Nacional (PAN). "Lo que él quiere es que esos organismos sean auténticos floreros para empezar a entrar a un Estado presidencialista, dictatorial, autoritario", dijo la senadora Xochitl Gálvez.

Por su parte, el subgobernador del banco central (Banxico) Jesús Esquivel opinó en su cuenta de Twitter que esas entidades se enfrentan a agentes económicos muy poderosos. "Por ello, debemos pensar en cómo fortalecerlos (...) no en debilitarlos ni en socavar su autoridad", opinó.

Como implica una reforma de la Constitución, para sacar adelante su plan el oficialismo necesitará de una mayoría de dos tercios que no tiene en el legislativo. "No va a ser fácil porque se requiere una mayoría calificada, no la tenemos, al menos en el senado", dijo Monreal.

