Uber se aleja de GrubHub, que inicia conversaciones con Just Eat

Nueva York, 10 jun (EFE).- La empresa de vehículos con conductor Uber podría poner fin este miércoles a las negociaciones de fusión con la compañía de pedidos a domicilio GrubHub debido a las preocupaciones de Uber relacionadas con la legislación antimonopolio de Estados Unidos.

Según ha informado EFE Dow Jones, GrubHub Inc. está ultimando un acuerdo para fusionarse con la europea Just Eat Takeaway.com, después de que la compañía de entrega de comida a domicilio diera la espalda a las negociaciones con Uber Technologies, indicaron fuentes cercanas a la situación.

GrubHub y Just Eat, empresa con sede en los Países Bajos, están trabajando en una operación 100 % en acciones que podría cerrarse este miércoles, de acuerdo con las fuentes.

Las conversaciones entre Uber y GrubHub han fracasado debido a problemas principalmente relacionados con quién debería soportar la mayor parte del riesgo en materia de competencia, indicaron algunas de estas fuentes.

El Consejo de Uber tiene previsto reunirse a lo largo del día para poner fin oficialmente a las negociaciones con GrubHub, que también ha contactado con Deliveroo, si bien las negociaciones con Just Eat están más avanzadas.

Las noticias llegan después de que varios legisladores demócratas expresaran su preocupación por el posible acuerdo entre GrubHub y Uber -que también controla el servicio de comida a domicilio Uber Eats-, puesto que crearía un nuevo líder del mercado en el espacio de entrega por internet en Estados Unidos y se impondría a su rival DoorDash.

En una carta dirigida a los principales funcionarios antimonopolio el mes pasado, los legisladores demócratas Amy Klobuchar, Richard Blumenthal, Patrick Leahy y Cory Booker instaron a las agencias a investigar el acuerdo, si se confirmaba su cierre.

Según fuentes citadas por la CNBC, Uber y GrubHub también habían tenido dificultades para sellar un precio que finiquitara el acuerdo tras haber mantenido conversaciones durante al menos un año, que finalmente se han dinamitado por cuestiones relacionadas con la legislación antimonopolios y los desafíos regulatorios de la fusión.