Tesla supera los US$1.000 ante creciente demanda de China

(Bloomberg) -- Las acciones de Tesla Inc. superaron los US$1.000 por primera vez el miércoles. La creciente demanda del Model 3 de la compañía en China incitó a analistas de Wedbush a promocionar la “masiva” oportunidad de mercado y sus continuos esfuerzos en términos de batería.

El analista Daniel Ives calificó la demanda de China como “un rayo de luz para Tesla en un macroentorno global sombrío”, y parece que la compañía alcanzará las 100.000 entregas desde su planta local en el primer año. Ives mantuvo su calificación neutral pero aumentó su precio meta a US$1.000 desde US$800 y dijo que su nuevo argumento alcista implica que las acciones podrían valer US$1.500, en comparación con US$1.350 anteriormente.

La mayor demanda de vehículos eléctricos en China se combinó con la flexibilización de las cuarentenas en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Además, potenciales desarrollos de baterías “innovadoras” en un evento de la compañía planeado para este mes señalan que las acciones podrían subir, según Ives.

Las acciones se han casi quintuplicado en el último año, ya que su valor de mercado se disparó a US$185.000 millones.

El muy esperado “Día de la batería” de Tesla será el próximo escenario en el que el director ejecutivo, Elon Musk, anunciaría una serie de nuevos desarrollos potenciales, según Ives. Él cree que la compañía está cerca de anunciar una batería que duraría 1.609.000 kilómetros.

Tesla tiene 10 calificaciones de compra equivalente, 12 analistas que recomiendan mantener las acciones y 15 clientes asesoran vender, según datos compilados por Bloomberg.

