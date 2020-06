Se podrá viajar nuevamente a Europa a partir del 1 de julio

(Bloomberg) -- La Unión Europea planea una reducción “gradual y parcial” de la prohibición de la mayoría de los viajes al bloque a partir del 1 de julio, dijo un alto funcionario.

Una restricción a los viajes no esenciales a la UE tiene como fecha de expiración el 15 de junio después de ser impuesta a mediados de marzo durante 30 días y extendida dos veces a medida que Europa intensificaba la lucha contra la pandemia de coronavirus.

La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, planea presentar ya el jueves una recomendación sobre otro prolongamiento a los gobiernos nacionales del bloque.

Una propuesta flexibilización de la restricción a partir del próximo mes tendrá “en cuenta una serie de principios y criterios” y se “basará en un enfoque común y coordinado de los estados miembros”, dijo el miércoles en Bruselas el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Europa está tratando de equilibrar los deseos contrapuestos de revivir las economías locales a medida que comienza la temporada turística de verano y protegerse contra una segunda ola de contagios.

La comisión ha instado a que se vuelvan a abrir las fronteras internas de la UE antes que las externas, lo que recibió el apoyo de los gobiernos nacionales del bloque.

