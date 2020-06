Sao Paulo prosigue su desescalada y reabre el comercio pese al avance de la pandemia

Clientes hacen compras este miércoles en una tienda de la calle 25 de marzo, una de las regiones de comercio popular más importantes de Sao Paulo (Brasil). Sao Paulo, la ciudad más poblada de Latinoamérica, prosiguió este miércoles con la desescalada iniciada a comienzos de mes y reabrió el comercio de calle, pese a que el estado registró la víspera un nuevo récord de muertes por COVID-19. EFE/Sebastião Moreira

Sao Paulo, 10 jun (EFE).- Sao Paulo, la ciudad más poblada de Latinoamérica, prosiguió este miércoles con la desescalada iniciada a comienzos de mes y reabrió el comercio de calle, pese a que el estado registró la víspera un nuevo récord de muertes por COVID-19.

Los comercios de la capital paulista abrieron hoy sus puertas por un periodo de cuatro horas después de dos meses con las persianas bajadas, mientras que los centros comerciales comenzarán a operar este jueves.

La decisión fue adoptada por la Alcaldía de Sao Paulo, la ciudad más rica del país, en medio de la presión de empresarios y pese a que el país aún no ha llegado al pico de la curva de contagios, lo que está previsto para julio.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de los 210 millones de habitantes de Brasil, es también el más afectado por la pandemia, con 150.138 casos y 9.522 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud.

El martes el estado registró nuevo récord de muertes en un día, con 334 fallecimientos en 24 horas.

Pese al avance de la enfermedad, el alcalde de la capital homónima, Bruno Covas, afirmó que la decisión de reactivar la economía está justificada por la reducción de la tasa de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, que el martes era del 74,1 % en la capital regional tras haber estado próxima al colapso semanas atrás.

MEDIDAS DE HIGIENE Y FILAS EN LA REAPERTURA DE LAS TIENDAS

Tras la reapertura del comercio, el trasiego era intenso en la calle 25 de marzo, una de las zonas de comercio popular más importantes de Sao Paulo.

"Vine para comprar unos rollos de lana porque unas amigas y yo hacemos donaciones. Pero voy a comprar solo la lana y volver a casa porque estoy respetando la cuarentena", explicó a Efe María Magdalena, de 64 años.

En algunas tiendas los funcionarios medían la temperatura de los clientes, a quienes ofrecían alcohol en gel y obligaban a usar mascarillas para entrar a los establecimientos, según constató Efe.

El aforo además era limitado, lo que provocó filas a las puertas de los comercios, en las que no se respetaba el metro y medio de distancia recomendado por las autoridades sanitarias.

"Estamos tomando todas las normas de seguridad dentro de la tienda, intentando mantener un número de personas conque sea posible el distanciamiento dentro de la tienda. Lo controlamos con unas tarjetas que damos al entrar", explicó a Efe Ondamar Antonio Ferreira, gerente de la red Armarinhos Ferreira, que cuenta con 240 empleados y reabrió hoy después de cerrar el pasado 20 de marzo.

Armarinhos Ferreira todavía no ha hecho balance de las pérdidas, pero las tuvo e intentará recuperarlas en los próximos meses.

"Ha sido difícil, pero gracias a Dios vamos retomar y buscar, en nuestro caso, recuperar nuestras pérdidas", agregó.

RÍO DE JANEIRO: UN VAIVÉN DE DECISIONES SOBRE LA DESESCALADA

Río de Janeiro, el segundo estado más afectado por la pandemia, también ha iniciado un proceso de reapertura gradual de la economía, pero en medio de un vaivén de decisiones judiciales que confunden a los ciudadanos.

Un juez brasileño derogó el lunes parte de los decretos por los que la Alcaldía y el Gobierno regional de Río de Janeiro iniciaron los procesos de desescalada, pero el propio tribunal volvió atrás en menos de 24 horas.

Por el momento están permitido en la capital fluminense el funcionamiento de las tiendas de muebles y decoración, los concesionarios de automóviles, los templos e iglesias, así como las actividades deportivas individuales.

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, anunció que a partir del jueves los centros comerciales también abrirán sus puertas pero con horario restringido.