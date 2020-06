Rowling revela abuso pasado y defiende su derecho a hablar sobre temas trans

J. K. Rowling en una foto sin fecha obtenida por Reuters el 26 de mayo de 2020. Debra Hurford Brown/vía Reuters ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO ENTREGADA POR UN TERCERO. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

LONDRES, 10 jun (Reuters) - La escritora británica J.K. Rowling defendió su derecho a hablar sobre temas trans sin tener que sentir miedo a ser atacada en un ensayo intensamente personal en el que explicó las complejas razones de su interés en el tema, revelando detalles dolorosos de su pasado.

La creadora de Harry Potter ha sido blanco de críticas de activistas trans, a los que molestaron algunas de las publicaciones de Rowling en las redes sociales. En ocasiones, el disenso ha usado lenguaje abusivo y amenazas de violencia.

En un ensayo de 3.600 palabras, publicado en su sitio web, la escritora explicó en detalle sus investigaciones y creencias sobre temas trans, y lo que le preocupa ver cómo los derechos de las mujeres y la vida de algunos jóvenes se han visto afectados por algunas formas de activismo trans.

Rowling también reveló que se ha preguntado si podría haber intentado hacer la transición a ser hombre si hubiera nacido 30 años después, y reveló que sobrevivió a abuso doméstico y agresión sexual.

"No he escrito este ensayo con la esperanza de que me compadezcan, ni siquiera un poco", escribió en la conclusión de su artículo, describiéndose a sí misma como "extraordinariamente afortunada".

"Sólo he mencionado mi pasado porque, como cualquier otro ser humano en este planeta, tengo una historia compleja, que moldea mis miedos, intereses y opiniones. Nunca olvido esa complejidad interior cuando estoy creando un personaje de ficción y ciertamente nunca lo olvido cuando se trata de personas trans".

"Todo lo que pido, todo lo que quiero, es que una compasión similar, una comprensión similar, se extienda a los muchos millones de mujeres cuyo único delito es que se escuchen sus preocupaciones sin recibir amenazas y abusos".

