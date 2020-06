Powell afirma que “no hay lugar” para el racismo en la Fed

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicitó que en el banco central de Estados Unidos no hay tolerancia al racismo, mientras que las protestas contra la desigualdad para los estadounidenses negros se extienden por la nación.

“En la Reserva Federal no hay lugar para el racismo y no debería haber lugar para él en nuestra sociedad”, dijo Powell en su discurso de apertura de una conferencia de prensa virtual el miércoles. “Todos merecen la oportunidad de participar plenamente en nuestra sociedad y nuestra economía”.

Powell habló después de que la Fed publicara su última decisión sobre las tasas de interés de mantener la tasa de fondos federales cercana a cero. El banco central también publicó proyecciones para la economía, pronosticando que la tasa de desempleo de EE.UU. caería a 9,3% en los últimos tres meses del año desde 13,3% en mayo, según estimaciones medias.

Las personas negras y latinas han experimentado una mayor pérdida de empleos que sus pares blancos, ya que la pandemia del coronavirus golpeó especialmente fuerte a los sectores con altos porcentajes de trabajadores de esos grupos.

La tasa de desempleo de personas negras subió a 16,8% en mayo, pese a que la tasa de desempleo de personas blancas cayó a 12,4%. La tasa de desempleo de latinos bajó a 17,6% desde un máximo histórico de 18,9% en abril. La mayoría de la población negra en EE.UU. se encuentra actualmente desempleada.

La desigualdad en el país está profundamente arraigada por las diferencias raciales. El patrimonio neto de una familia negra, una medida de riqueza, fue de US$17.150 en 2016, un décimo que el de una familia blanca, según datos de la Fed. El coronavirus no ha sido la excepción y ha matado a personas negras a una tasa de más del doble que la de personas blancas.

