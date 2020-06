ONG piden, por la pandemia, la libertad de las salvadoreñas presas por supuestos abortos

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 10 jun (EFE).- Un grupo de organizaciones nacionales e internacionales pidieron este miércoles al Estado de El Salvador que libere a mujeres "encarceladas injustamente" por supuestos abortos para evitar exponerlas a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

"Ante el avance de la pandemia y la precaria infraestructura carcelaria en el país, pedimos al Estado salvadoreño tomar medidas urgentes para descongestionar los centros de reclusión y, atendiendo a principios de no discriminación, otorgar la libertad a las mujeres encarceladas de manera injusta por haber tenido emergencias obstétricas", señalaron las entidades en un comunicado emitido hoy.

Indicaron que la crisis sanitaria por la COVID-19 "ha expuesto las severas deficiencias de su sistema penitenciario", por ello organismos internacionales de derechos humanos han señalado que "las cárceles pueden ser un foco de transmisión del virus, por lo que es necesario que se tomen medidas para descongestionar las prisiones otorgándoles la libertad a personas en condiciones vulnerables".

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a El Salvador respetar los principios y buenas prácticas sobre personas privadas de la libertad en las Américas, y de manera específica la CIDH ha pedido a los Estados conceder libertad anticipada a grupos de riesgo como personas mayores, mujeres embarazadas o con niños a su cargo.

"En medio de una de las peores crisis de salubridad que ha sufrido la humanidad, muchas mujeres en El Salvador siguen en prisión de manera indebida, ya sea porque fueron detenidas de manera arbitraria o porque les fueron impuestas condenas inmerecidas por un delito que no cometieron", apuntaron.

Agregaron que "las salvadoreñas encarceladas de manera injusta por haber tenido una emergencia obstétrica son mujeres que hace mucho debieron gozar de la libertad y que, hoy, ante la crisis por el COVID-19 no merecen estar expuestas a un riesgo mayor".

La petición fue realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), Women's Equality Center (WEC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Actualmente, 18 mujeres se encuentran en prisión por supuestamente abortar al sufrir emergencias obstétricas, según datos proporcionados a Efe.

De estas mujeres, 16 ya fueron condenadas y 2 se encuentran con procesos abiertos.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.