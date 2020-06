Mexicano Seade dice que dirigir la OMC no solo es negociar con EE.UU. y China

El negociador mexicano del tratado comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade, habla durante una entrevista con Efe en Ciudad de México. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 9 jun (EFE).- El mexicano Jesús Seade, jefe negociador del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y candidato a presidir la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo este martes que dirigir este organismo no solo se trata de negociar con Estados Unidos y China.

"Tenemos una muy buena relación tanto con China como país y yo como persona, como con Estados Unidos", dijo Seade en conferencia de prensa.

Destacó su relación con ambos países con una mención especial con el jefe de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con quien dijo tiene una relación de respeto mutuo.

"Confío en que Estados Unidos puede aceptar que México puede ofrecer una intermediación balanceada que merece el respeto y la confianza de todos los demás y de ellos mismos, lo mismo digo de China, pero no solo son Estados Unidos y China", añadió.

Seade pidió tomar en cuenta a África que "es un continente importantísimo, es el continente del futuro".

Recordó que como experto comercial del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) trabajó con la República Democrática del Congo, Angola y Marruecos y dirigió una quita de deuda de 15 países africanos cuando estaba en el FMI.

"Ahora África siente que el nuevo director general de la OMC debe ser un africano, lo respeto pero yo espero que ellos ganen la confianza de decir que lo mejor es tener al mejor director general posible para dirigir a la OMC, sacarla del marasmo del que está y que tenga conciencia de la necesidades de África", apuntó.

Seade presumió de ser "muy conocido" en África, Europa y América Latina y señaló la OMC tiene la belleza "de ser el terreno en el que todos se encuentran" y no sólo es China y EE.UU. es Europa, Canadá, Australia, Japón "son todos ellos, pero también las otras regiones del mundo.

Sobre el apoyo de los países con el que cuenta, Seade dijo que hasta ahora "apoyos concreto no se han formulado (...) pero tenemos percepciones de que por los lazos enormes de amistad como país y de mi persona con distintas regiones se puede gozar de estos apoyos"

Dijo que México espera crear consensos para su nombramiento y en el corto plazo para la OMC, organismo que, expuso, no opera por votación sino por consenso.

Seade calificó que la búsqueda de director para la OMC "será un proceso sin igual en la historia porque tendrá que ser sumamente rápido" y recordó que la apertura de nominaciones será del 8 de junio al 8 de julio y pasada esa fecha se dará el resultado en lo que resta de julio.

Seade será candidato para suceder al brasileño Roberto Azevedo, quien hace un mes anunció que dejará el cargo el 31 de agosto, un año antes de que se cumpla el final de su segundo mandato.

Azevedo, al frente de la OMC desde 2013, abandona en un momento crítico el organismo por el bloqueo de su principal mecanismo de resolución de disputas, el Órgano de Apelación, paralizado desde diciembre por la negativa de Estados Unidos a designar jueces.

Seade estudió ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero después cursó una maestría en economía en el Colegió de México y un doctorado de economía en la Universidad de Oxford.

En 1986 se incorporó al Banco Mundial como economista principal y en 1989 trabajó como jefe negociador de la Ronda de Uruguay, figura que precede a la OMC.