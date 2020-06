"Me vino bien el parón", asegura Griezmann

"Me vino bien el parón", afirmó este miércoles el delantero del Barcelona y de la selección francesa Antoine Griezmann, tres días antes de que los azulgranas jueguen en Mallorca su primer partido tras la vuelta de la competición liguera.

"Me vino bien el parón, necesitaba descansar. Hacía 5 años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente me ha ido bien. He podido disfrutar de la familia y ahora estoy a tope física y mentalmente", aseguró el francés, de 29 años, en un vídeo publicado en la web del Barça.

"Tenemos muchas ganas de volver, hace mucho que no jugamos un partido oficial. Hemos preparado bien este partido, es importante para arrancar bien estas 11 finales. Tenemos muchas ganas y ojalá todo vaya bien", deseó 'Grizou'.

El delantero campeón del mundo volverá a jugar con su compañero uruguayo Luis Suárez, de vuelta tras la operación de rodilla a la que se sometió en enero, lo que debería desplazar más a Griezmann hacia el costado del ataque.

"Luis es el 9, el goleador, el que marca la diferencia en los grandes partidos junto a Leo (Messi). Lo hemos echado en falta y es una alegría enorme para nosotros tener un jugador de ese nivel y seguro que nos ayudará", afirmó Griezmann.

Las medidas sanitarias contra el COVID-19 van a alterar el paisaje de LaLiga a partir del jueves y el delantero francés se ha preparado para ello: "Era un poco raro (entrenar en el Camp Nou) sin público, era como para acostumbrarse a ese ambiente. Fue un bonito día volver a jugar en el Camp Nou".

"He visto un poco de Bundesliga. Las celebraciones sin abrazos son algo extraño pero es bonito volver a ver el fútbol", dijo.

"Tenemos las cartas en nuestra mano, hay que hacer 11 buenos partidos y así seremos campeones, estamos preparados para ganar y disfrutar", aseguró Griezmann.

El Barça marcha líder del campeonato español con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tras arrebatar la primera plaza a los blancos con su victoria 1-0 sobre la Real Sociedad, su último partido antes de la suspensión del fútbol en España el 12 de marzo.

El equipo azulgrana se enfrentará al Mallorca el sábado (20h00 GMT) en el marco de la 28ª jornada de Liga.

