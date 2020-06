Las primarias de Georgia terminan sin resultados pero con una investigación

cast their ballot at Dekalb Countyvïs Decatur Recreation Department precinct in the coronavirus-delayed Georgia presidential preference primary election in Decatur, Georgia, USA, 09 June 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Washington, 10 jun. (EFE).- El estado de Georgia (EE.UU) se levantó este miércoles sin los resultados de las primarias celebradas ayer martes debido a las largas colas y los problemas en el conteo provocados por el mal funcionamiento de unos nuevos aparatos de votación, lo que llevó al estado a abrir una investigación.

El nuevo sistema, en el que se invirtieron más de 100 millones de dólares para substituir uno declarado como no fiable por un juez federal, provocó el caos en varios condados del estado, en especial en los de Fulton y DeKalb, que comprenden la capital, Atlanta, y sus barrios residenciales.

Según medios locales, el hecho de que algunas de las máquinas no funcionaran y de que los trabajadores no hubieran sido formados correctamente para usarlas habría provocado colas que se alargaron durante horas; por lo que algunos condados extendieron la votación dos horas de más, retrasando así el anuncio de los resultados finales hasta hoy.

Por todo ello, el miércoles por la tarde, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperg, anunció la apertura de una investigación para aclarar unos hechos que calificó de "inaceptables".

Como resultado del caos de estos comicios, una de las pugnas que despertaba más atención en el país no tiene todavía un ganador: la lucha por ser el candidato demócrata a un asiento de Georgia en el Senado; que, a falta del resultado final, lidera Jon Ossoff, de solo 33 años, con una ventaja de más de 30 puntos.

El caso de Georgia fue una excepción en la jornada de primarias del martes, ya que las que celebraron Nevada, Carolina del Sur, Virginia Occidental y Dakota del Norte no hubo incidente alguno ni ninguna sorpresa en los resultados de las elecciones, en las que los partidos escogían a sus candidatos para numerosos cargos electos, que iban desde aspirantes a senadores a candidatos a comisionado estatal de Agricultura.

Además, Virginia Occidental y Georgia celebraron sus primarias para las elecciones presidenciales del noviembre, en las que ganaron con claridad el demócrata Joe Biden y el presidente, Donald Trump, que aspira a la reelección, ya que ambos tienen ya asegurada su victoria.

Saber con seguridad quién ganará en noviembre ya es harina de otro costal. A día de hoy, según el promedio de encuestas realizado por Real Clear Politics, es Biden quien lidera los sondeos con el 49,8 % de apoyos, más de ocho puntos por encima de Trump (41,7 %).