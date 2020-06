La NBA podría condensar la temporada 2020-21 para que las estrellas estén en Tokio 2021

El guardia de los Golden State Warriors, Stephen Curry. EFE / JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 9 jun (EFE).- La oficina del comisionado de la NBA ya trabaja en la búsqueda de un calendario de competición para la temporada del 2020-21 que permita a las estrellas y jugadores internacionales extranjeros que puedan estar en los próximos Juegos de Verano de Tokio 2021.

Además también se buscará que el calendario se pueda a ajustar de nuevo a la competición regular que estaba establecida antes que se diese la pandemia del coronavirus que forzó a la suspensión de la temporada regular el pasado 11 de marzo.

Los planes en los que trabaja la NBA fueron dados a conocer este martes por el gerente general de los Hawks de Atlanta, Travis Schlenk, quien informó que la oficina de la liga ya había comunicado a los directivos de los equipos sus intenciones.

"Debido a esta circunstancia, creo que la liga quiere mantenerse lo más cerca posible de su calendario original", explicó Schlenk en una conferencia telefónica con periodistas.

La temporada de Atlanta terminó la semana pasada cuando la liga aprobó un plan para que 22 de los 30 equipos fueran a Orlando y pudiesen reanudar la competición de liga el próximo de julio.

Schlenk admitió que había muchas razones diferentes para que la liga trabaje en ese tipo de calendario de cara a la próxima temporada como puede ser la propia temporada universitaria y el posterior sorteo.

De ahí, que la liga haya establecido una línea de tiempo en la que sería un cambio muy rápido desde las Finales de la NBA hasta el comienzo de la temporada 2020-21, pero no les va a quedar más solución que establecer un calendario que vuelva a estar demasiado condensado como ya había sucedido anteriormente.

"Como saben, ha habido un gran impulso para evitar una y otra vez que se diesen partidos en cuatro de cada cinco noches, pero podríamos encontrarnos en una situación el año próximo en la que sería mucho más condensado", destacó Schlenk.

La NBA estableció un cronograma provisional para abrir el campo de entrenamiento el 10 de noviembre y comenzar la próxima temporada el 1 de diciembre, ambos inesperados, dijo Michele Roberts, directora ejecutiva del sindicato.

La posible fecha de inicio del 1 de diciembre es menos de dos meses después del posible día final de las Finales de la NBA, el próximo 12 de octubre, lo que supone una temporada baja extraordinariamente corta.

Sin embargo, comenzar tan rápido, al menos le daría a la NBA la posibilidad de terminar su temporada regular y los playoffs antes de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que se han pospuesto hasta el próximo verano.

Los Juegos Olímpicos son un gran empate televisivo, y la NBA no querría que las rondas finales de los playoffs de la liga, su evento de exhibición, entren en conflicto con ellos.

También está el hecho de que la NBA tenía a 108 jugadores internacionales en sus listas al comienzo de esta temporada, con muchos de ellos en disputa para representar a sus países en los Juegos Olímpicos, además del Equipo de Estados Unidos, actual campeón olímpico, con las estrellas de la NBA.

Si la NBA usa el mismo período de 177 días para jugar la temporada regular que hizo este año, comenzando el 1 de diciembre, el último día de la liga tendrá lugar el miércoles 26 de mayo.

Por lo que el inicio de los playoffs comenzarían después del sábado 29 de mayo, y de cumplirse los mismos 65 días que estaban programados de playoffs de este año, potencialmente terminarían el domingo 1 de agosto, más de una semana después de la fecha programada para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo el 23 de julio.

En las últimas temporadas, la NBA ha hecho un esfuerzo concertado para alejarse de los partidos consecutivos, y comenzando con la temporada 2017-18 eliminó por completo los sets de cuatro encuentros en cinco noches de su calendario.

Si bien la liga no tiene absolutamente ninguna intención de reintroducir cuatro en cinco, tendría que haber un aumento en los consecutivos para encajar en la temporada antes de los Juegos Olímpicos, incluso si finalmente termina condensando su calendario.

En este punto, sin embargo, no se ha acordado nada. Para que la liga comience la temporada el 1 de diciembre, el sindicato tendría que firmarla, lo que aún no ha sucedido.

Ambas partes permanecen enfocadas en los innumerables problemas que quedan por resolver antes de que la liga pueda comenzar a jugar en Walt Disney World Resort, el próximo mes.

La idea de cambiar el calendario de la NBA de su programa actual de comenzar la temporada regular en octubre y finalizar sus playoffs en junio para ir de diciembre a agosto, y, por extensión, evitar entrar en conflicto con la NFL tanto como sea posible también podría entrar en juego.

Sonia Salazar