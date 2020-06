La Liga Mexicana de Béisbol se juega con público o no se juega

El jerarca del circuito veraniego de béisbol aceptó que después de la COVID-19 será necesario cambiar usos y costumbres del juego, como escupir en el suelo, algo usual entre lanzamientos, o comer semillas de girasol. EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 10 jun (EFE).- El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, aseguró a Efe este miércoles que la única opción de que la temporada 2020 del circuito se lleve a cabo es que sea con público, aunque sea más corta por la COVID-19.

"No vamos a jugar a puerta cerrada, es una determinación; la única posibilidad es hacerlo a puerta abierta con el aforo que se permita", indicó.

De la Vega explicó que espera iniciar la temporada el 7 de agosto para terminar el 10 de noviembre con una campaña de 48 juegos para cada equipo en la fase regular, pero eso dependerá de cómo evolucione la pandemia que registra en México 124.301 casos de contagios y 14.649 muertes.

"Estamos sujetos a lo que indiquen la autoridad federal y las locales de los gobiernos de cada estado en los que tengamos equipos", agregó.

México está en semáforo rojo de la pandemia, o sea en su máximo nivel de exposición y contagio. Si no mejora hasta llegar a amarillo o verde para permitir que se pueda jugar béisbol con público en los estadios, la Liga desistirá de celebrar la temporada.

El jerarca del circuito veraniego de béisbol aceptó que después de la COVID-19 será necesario cambiar usos y costumbres del juego, como escupir en el suelo, algo usual entre lanzamientos, o comer semillas de girasol.

"Cambiará de manera radical el comportamiento de los jugadores. Hay un protocolo que implicará cambios, no solo de los peloteros, también de los aficionados", señaló.

La Liga Mexicana de Béisbol es uno de los circuitos principales de verano después de las Ligas Mayores. Cada año dominicanos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños, panameños, colombianos y figuras de otras naciones latinoamericanas encabezan los equipos junto a estadounidenses.

Si los riesgos de contagio del coronavirus bajan y el campeonato 2020 puede celebrarse, transcurrirá en un ambiente de expectativas luego de que México se clasificó el año pasado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los que tendrá posibilidades de entrar en la disputa de medallas tras ser tercero en el Premier 12 por delante de Estados Unidos, Canadá República Dominicana, Venezuela y Cuba.

De La Vega consideró que a corto plazo la liga tiene tres prioridades, relacionadas con lo que el directivo llama gobernanza, con la comercialización y con el mejoramiento de la tecnología.

En el primer aspecto se actualizarán reglamentos y estatutos que no se modifican en algunos casos hace 30 años, en el segundo se pondrá en marcha un programa de comercialización y mercadeo para explotar el potencial en la televisión.

"Hay una posibilidad grande de crecimiento y que la Liga se haga más fuerte económicamente", puntualizó.

La otra arista a desarrollar está relacionada con la introducción de radares y herramientas para medir velocidad y dirección de lanzamientos y analizar estadísticas, lo cual ayudará a establecer el valor real de los jugadores en el mercado y hará más atractivas las transmisiones de televisión.

El año pasado la Liga Mexicana fue ganada por los Acereros de Monclova, que vencieron en la final a los Leones de Yucatán.