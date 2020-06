La COVID-19 no detiene la planificación del béisbol profesional en Panamá

El presidente de la Liga Profesional de Panamá (Probeis), David Salayandia, participa en una videoconferencia con Efe el 9 de junio de 2020 desde Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Durán Araújo

Panamá, 10 jun (EFE).- El béisbol en Panamá se prepara para gritar "playball" en diciembre de este año, pero bajo los protocolos de seguridad contra la COVID-19, dijo a Efe el presidente de la Liga Profesional de Panamá (Probeis), David Salayandia.

"Nosotros estamos programados para arrancar en diciembre y tenemos pensado terminar a mediados de enero. Desde ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud de (Minsa), con respecto a los protocolos de bioseguridad", indicó el dirigente de la pelota profesional panameña.

Aún así es "muy probable" que por la pandemia de la COVID-19 se juegue "en un solo estadio, que aún está por definir y dependerá del Ministerio de Salud", añadió Salayandia.

Con respecto a los temas de bioseguridad enviados por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC por sus siglas en inglés), Salayandia señaló que son muy genéricos y cree "que cada país debe ajustarlo a su realidad".

"Hay que estar claro que cada deporte y cada país tendrá su protocolo, porque jugar béisbol no es lo mismo que jugar fútbol, baloncesto u otro deporte", precisó.

El dirigente panameño señaló que desde que se terminó la Serie del Caribe no ha dejado de reunirse por videoconferencia con los integrantes de la directiva de Probeis, para ponerse de acuerdo en cómo se llevará a cabo el torneo este año.

"Hay que seguir preparándonos para diferentes escenarios, con o sin público, jugando en un solo escenario, es decir que no nos agarre nada de sorpresa" puntualizó.

El jugar sin público y en un solo estadio todo el torneo, que tendrá cuatro equipos, es lo más cercano a la realidad que se tiene en los planes y será una de las principales medidas para evitar el coronavirus.

"Siempre hemos pensado en jugar a puerta cerrada, nos encantaría tener público, pero en todo momento hemos puesto el escenario que se jugará a puerta cerrada", aseguró, aunque Salayandia no pierde la esperanza, "ojalá que todo cambie y pueda el fanático disfrutar de un buen béisbol".

El dirigente reconoció que el atraso en el comienzo del béisbol de las Grandes Ligas le afectará a todas las invernales, aunque resalta que hay "algo positivo" dentro del problema.

Al no haber ligas menores este año, sus peloteros no podrán jugar. Un punto "positivo para las ligas invernales, porque los peloteros de ligas menores querrán jugar y mantenerse, y eso abre una linda oportunidad para que las ligas invernales, inclusive la de Panamá, se nutran de esos jugadores".

Advirtió que ligas como México y República Dominicana son las que arrancan primero y juegan más partidos, y sí pueden sufrir mayormente los cambios en su calendario por los atrasos de las ligas mayores.

"Probeis puede ser una liga donde esos peloteros de ligas menores se mantengan jugando, porque no podrán hacerlo en sus organizaciones, dentro de los malo eso es lo bueno", manifestó.

Sobre la posibilidad de una Serie del Caribe 2021, que se dará en Mazatlán, México, sin público, el dirigente panameño no lo ve fuera de la realidad: "Una Serie del Caribe sin público, puede ser, pero de aquí a allá todo puede cambiar".

"Se va a jugar béisbol en México, eso será un termómetro que nos llevará a ver cómo estamos en el área. Esperemos que las cosas vayan mejorando y pueda jugarse no de manera normal, porque hay muchos protocolos que harán más costoso este deporte, que antes de la pandemia ya era caro", añadió.

Cabe mencionar que México comenzará su temporada de verano con público, "eso llama la atención, porque los casos (de COVID-19) allá se están disparando".

Precisamente, la WBSC dio a conocer que la Copa Mundial de Béisbol Sub'15 2020 tendrá lugar del 30 de octubre al 8 de noviembre, seguida a continuación por la Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC, que también se celebrará en Tijuana, del 12 al 21 de noviembre.

Rogelio Adonican Osorio