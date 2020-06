La Asociación de Jugadores propone una temporada de 89 juegos

EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Nueva York, 9 jun (EFE).- La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas hizo una propuesta este martes a las Grandes Ligas para realizar una temporada de 89 partidos con una parte prorrateada completa del salario y la postemporada ampliada, dijeron fuentes cercanas a las negociaciones.

La reciente propuesta reduce 25 partidos a la última del sindicato, que pedía 114 encuentros y con el ciento por ciento del salario prorrateado.

El lunes las Grandes Ligas propusieron un campeonato de 76 partidos que cubriría hasta el 75 por ciento de los salarios prorrateados.

Al igual que esa propuesta, la del martes hace que los jugadores compartan un grupo de al menos 50 millones de dólares si la postemporada se juega sin aficionados.

Las mismas fuentes incluye derechos de exclusión voluntaria para todos los jugadores.

Los jugadores de "alto riesgo" o que residen con una persona de "alto riesgo" tienen derecho a un servicio completo y un salario en caso de que opten por no participar.

Mientras que los jugadores que no son de alto riesgo pueden optar por no participar, pero sin servicio o salario.

La calificación de alto riesgo sería determinada por la asociación de jugadores en consulta con expertos médicos.

En la propuesta del martes, los jugadores también se comprometen a proporcionar mejoras de transmisión tanto para partidos de temporada regular como de postemporada.

La última propuesta de las Grandes Ligas para los jugadores con un paquete económico de regreso a la competición presentada el lunes ofreció un salario potencial más alto que el último plan, pero menos dinero garantizado durante una temporada de 76 encuentros.

La asociación rechazó la propuesta, lo que obliga a que continúen estancadas las conversaciones para iniciar el campeonato, pospuesto inicialmente por la pandemia del coronavirus, y que estaba previsto se iniciase al comienzo del próximo mes de julio, algo que ahora ya parece imposible.