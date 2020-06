Joaquín de Bélgica multado con 10.400 euros en España al saltar confinamiento

Vista general del Brillante, zona residencial de Córdoba donde tuvo lugar la fiesta privada a la que asistió el príncipe belga Joaquín. EFE/Salas

Córdoba (España), 10 jun (EFE).- El príncipe Joaquín de Bélgica, sobrino del monarca de ese país, se enfrenta a una multa de 10.400 euros por haberse saltado el confinamiento al venir a España, en plena pandemia de coronavirus, falta considerada muy grave por la legislación española.

Este miembro de la Familia Real belga, a través de un representante, fue notificado este miércoles del inicio del expediente y a partir de ahora tiene quince días para presentar alegaciones o abonar la multa, lo que conllevaría una rebaja del 50 por ciento del importe, informaron a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Si el príncipe belga, de 28 años, admitiese los hechos, el procedimiento se cerrará fácilmente aunque podrá recurrir la sanción, si no, el expediente continuará su procedimiento ordinario.

Joaquín de Bélgica, que llegó a España el pasado 24 de mayo, reconoció el pasado día 31 "no haber respetado todas las medidas de cuarentena" durante su viaje a España y pidió "disculpas" por ello, mediante un escrito que envió a Efe a través de su portavoz en Córdoba, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdova.

En el escrito, remitido mediante correo electrónico por el miembro de la Familia Real belga afirmaba que se arrepentía "profundamente de sus actos" y aseguraba que aceptaba "sus consecuencias".

En un único párrafo, escrito tanto en español como en inglés, Joaquín de Bélgica afirmaba que "en estos momentos difíciles", no pretendía "ofender ni faltar el respeto a nadie" y pedía disculpas “por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje”.

El príncipe dio positivo en el test PCR por COVID-19 tras haber mantenido algunas reuniones con numerosas personas en la provincia de Córdoba, en el sur de España, aunque no una fiesta, como descartó la investigación policial.

El positivo de Joaquín de Bélgica obligó a la cuarentena de él mismo y de otras veintiséis personas, una de las cuales dio positivo más tarde, según desveló el pasado sábado el consejero de Salud y Familias del Gobierno andaluz, Jesús Aguirre.