Hoteles y restaurantes de Argentina cuentan con nuevos protocolos sanitarios

El ministro de Cultura y Deporte de Argentina, Matías Lammens. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- El Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina lanzó este miércoles nuevos protocolos para el funcionamiento de alojamientos turísticos y establecimientos gastronómicos para minimizar los riesgos sanitarios una vez que se reanuden sendas actividades tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

"Son herramientas concretas, recomendaciones sanitarias y pautas de atención que apuntan a fortalecer la cadena de valor y contribuir a preservar los empleos del sector, en línea con las nuevas demandas globales", destacó el ministro de Turismo, Matías Lammens.

El funcionario subrayó que "el turismo va a ocupar un rol estratégico cuando pase la pandemia" por eso confía en que la política sanitaria de la Argentina "será una marca distintiva a la hora de recuperar la confianza de los turistas en la próxima etapa".

El turismo no ha sido habilitado aún a nivel nacional, por lo que las provincias con pocos casos de coronavirus analizan autorizar la actividad sólo para los residentes de su distrito, como ya comenzó a hacerlo Jujuy, en el extremo norte de la Argentina.

En tanto, varias provincias aprobaron la reapertura de restaurantes y bares en localidades con baja o nula circulación de COVID-19, con distanciamiento social y pautas sanitarias para evitar una eventual transmisión del virus.

SIN PISCINAS Y CON DESAYUNO A LA HABITACIÓN

Los protocolos, basados en recomendaciones sanitarias y acordados con asociaciones y cámaras de hotelería y gastronomía y las provincias, establecen entre sus primeros puntos el control de la salud del personal previo a su ingreso a trabajar para la detección de síntomas compatibles con la COVID-19.

Además, el personal que tenga contacto con huéspedes deberá utilizar tapabocas, según sea estipulado en su respectiva jurisdicción, se buscará digitalizar los procesos de check-in y check-out (ingreso y salida) de los establecimientos y se evitará el servicio de "valet parking".

Se recomienda asimismo que no se permita el uso de piscinas y gimnasios en los hoteles, a menos que las autoridades sanitarias lo habiliten, que el servicio de desayuno sea servido en las habitaciones o con la modalidad para llevar, o se planifiquen turnos para que exista distanciamiento entre las personas en los salones.

Una vez retirados los huéspedes, las habitaciones deberán permanecer suficiente tiempo libres para su desinfección y limpieza profunda.

BEBIDAS CERRADAS Y SIN AUTOSERVICIO DE ALIMENTOS

Según los nuevos protocolos, las cartas de los restaurantes serán digitales o plastificadas, para facilitar su desinfección, y las bebidas se ofrecerán cerradas en botella o lata.

También se recomienda que los establecimientos gastronómicos separen las mesas, ofrezcan un servicio de reserva anticipada y eviten el autoservicio de alimentos.

Otros puntos plantean el cierre de las áreas de juego destinadas a los niños, la organización del personal de la cocina en turnos y desinfectar la vajilla y la cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya utilizado en un turno.