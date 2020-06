Gran Bretaña alcanza récord de dos meses sin generación a carbón

(Bloomberg) -- Gran Bretaña alcanzó un récord al pasar dos meses sin quemar carbón, lo que corresponde al período más largo desde el comienzo de la Revolución Industrial en que el combustible fósil más sucio no se ha utilizado para la generación.

Han pasado más de 60 días desde que el último generador a carbón se retiró del sistema interconectado eléctrico del Reino Unido. La proporción del combustible en la matriz de generación de energía cayó de 40% hace solo siete años a 2,5% en 2019.

“Todavía nos mantenemos sin utilizar carbón y no prevemos incorporar carbón al sistema en el futuro cercano”, indicó el operador del sistema National Grid PLC.

La dependencia de Gran Bretaña del carbón para la electricidad se ha reducido drásticamente en medio de una producción récord a partir de energías renovables y una reducción de la demanda, luego de que las medidas de confinamiento para combatir el virus mantuvieran en gran medida cerrados el comercio y la industria.

Los precios del gas en mínimos de una década también han revertido los aspectos financieros, haciendo que el uso de este combustible para generar energía sea más conveniente que utilizar carbón, que ahora resulta más caro. “El carbón estaba siendo expulsado del ‘orden de mérito’ del sistema eléctrico del Reino Unido mucho antes del covid-19, debido a que plantas nucleares, de gas y energía renovable más baratas están satisfaciendo la demanda”, dijo James Brabben, analista de Cornwall Insight.

“Este logro habría sido inimaginable en otro momento, pero el Reino Unido aprovechó la oportunidad para ser un líder mundial en la eliminación gradual del carbón”, dijo Doug Parr, científico jefe de Greenpeace UK.

En febrero, el Gobierno anunció que planeaba adelantar en un año el plazo para la eliminación gradual del carbón del sistema eléctrico británico, al 1 de octubre de 2024. “Los aspectos financieros podrían significar que las plantas de carbón cierren antes”, dijo James Brabben.

Se pueden observar los mismos cambios a la matriz energética en Europa, por ejemplo, en Alemania, donde las centrales a carbón están siendo desplazadas por cantidades históricas de energía renovable.

Nota Original:Britain Goes Record Two Months Without Coal Power Generation (1)

©2020 Bloomberg L.P.