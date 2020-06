Funcionarios del BCE inician debate sobre estímulo futuro

(Bloomberg) -- Formuladores de política del Banco Central Europeo llegaron cautelosos a un debate sobre la necesidad de impulsar nuevamente el estímulo monetario; uno de ellos dijo que el último aumento podría ser suficiente.

Días después de que el BCE extendiera y casi duplicara su programa de compra de bonos de emergencia a 1,35 billones de euros (US$1,53 billones) para ayudar a combatir la crisis del coronavirus, economistas e inversionistas pronostican que se necesitará más.

El vicepresidente, Luis de Guindos, e Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, reiteraron el pensamiento oficial: si bien la última medida fue “apropiada”, las perspectivas son muy inciertas y actuarán nuevamente si la economía, y en particular las perspectivas de inflación, se deteriora.

No obstante, el director del banco central de Estonia, Madis Muller, dijo que tiene la esperanza de que no sea necesario.

“Si en el segundo semestre el crecimiento económico en general se recupera como pronostica el BCE y las perspectivas de inflación no empeoran más, entonces creo que no es necesario un aumento adicional en el programa de compra de activos”, dijo en Tallin. “Tenemos que recordar que el programa de compra de emergencia pandémica es temporal, para superar la fase más aguda de la crisis”.

La OCDE advirtió el miércoles que los formuladores de política no pueden arriesgarse a la retirada prematura de salvavidas de las empresas y las personas más vulnerables a medida que la pandemia impacta la economía mundial. Se pronostica una caída mundial de 6% este año, incluso suponiendo que el virus siga retrocediendo.

En Europa, otros formuladores de políticas del BCE han enfatizado los riesgos de una espiral descendente en los precios y los salarios.

Ignazio Visco, de Italia, dijo en una entrevista el miércoles que el banco central está “muy activo” porque las expectativas de inflación en los mercados han disminuido demasiado rápido y “no se puede excluir el riesgo general de una espiral”.

Pablo Hernández de Cos, del Banco de España, comentó la semana pasada que los riesgos de deflación han aumentado, y Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo, dijo que un “resurgimiento de las presiones deflacionarias” fue una de las razones del apoyo monetario adicional del BCE.

Peter Kazimir, de Eslovaquia, dijo el miércoles que el BCE actuó “para minimizar el riesgo de deflación, y existe el riesgo de deflación en un declive económico sin precedentes”.

Algunos economistas ya están pronosticando que los formuladores de política necesitarán intensificar el programa de compras pandémicas nuevamente antes de fin de año para absorber la emisión adicional de bonos por parte de los Gobiernos.

Citigroup dijo en un informe el miércoles que el programa probablemente estará unos 150.000 millones de euros por debajo del aumento en la oferta de deuda del bloque, y que los costos de endeudamiento para las naciones más endeudadas, particularmente Italia, podrían aumentar si el desequilibrio se agrava.

Nota Original:ECB Officials Fire First Shots in Debate on Future Stimulus (1)

