Fed pone piso a compra de bonos, ve tasas en cero hasta 2022

(Bloomberg) -- La Reserva Federal se comprometió a mantener las compras de activos “al menos” al ritmo actual, y las tasas de interés proyectadas se mantendrán cerca de cero hasta 2022, a medida que los formuladores de política intentan apoyar la recuperación de la economía de la recesión del coronavirus.

“Para respaldar el flujo de crédito a los hogares y las empresas, en los próximos meses la Reserva Federal aumentará sus tenencias de valores del Tesoro y valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales de agencias al menos al ritmo actual para mantener el buen funcionamiento del mercado”, dijo el Comité Federal de Mercado Abierto en una declaración el miércoles después de la reunión de política de dos días.

Una declaración relacionada de la Fed de Nueva York especifica que el ritmo del aumento sería de aproximadamente US$80.000 millones al mes para compras de bonos del Tesoro y aproximadamente US$40.000 millones de valores respaldados por hipotecas.

El dólar permaneció a la baja durante el día, mientras que las acciones estadounidenses subieron tras la noticia de la decisión de la Fed.

El voto para mantener la tasa objetivo de fondos federales en un rango de 0% a 0,25% fue unánime. El presidente Jerome Powell realizará una conferencia de prensa a las 2:30 p.m., hora de Washington.

Las proyecciones trimestrales de la Reserva Federal, actualizadas por primera vez desde diciembre, después de que los funcionarios se saltaran su comunicado de marzo en medio de la creciente pandemia, mostraban que todos los formuladores de política esperan que la tasa de fondos se mantenga cerca de cero hasta finales de 2021. Todos menos dos funcionarios vieron las tasas permanecer allí hasta 2022.

La economía enfrenta “riesgos considerables” en el mediano plazo, dijo la Fed en su declaración, reiterando el lenguaje de la última reunión del FOMC a fines de abril.

Nota Original:Fed Puts Floor Under Bond Buying, Sees Zero Rates Through 2022

©2020 Bloomberg L.P.