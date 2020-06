En junio el fútbol de América ha dicho basta al encierro

Luis Quiñones de Tigres saca un tiro de esquina ante Bravos de Juárez FC durante un partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2020 celebrado en el estadio Universitario el 14 de marzo de 2020 de la ciudad de Monterrey (México). Junio es el mes de 2020 en el que el fútbol de América ha dicho basta a un largo e insólito encierro al que lo sometió el coronavirus para anunciar el comienzo a los entrenamientos con estrictos protocolos de bioseguridad. EFE/Miguel Sierra

Bogotá, 10 jun (EFE).- Junio es el mes de 2020 en el que el fútbol de América ha dicho basta a un largo e insólito encierro al que lo sometió el coronavirus para anunciar el comienzo a los entrenamientos con estrictos protocolos de bioseguridad.

En julio la pelota rodará de nuevo en cinco países, mientras que en Costa Rica se juega desde finales de mayo y en los dos gigantes de la región, Argentina y Brasil, el regreso es una incógnita.

Pero si el encierro ha empezado a terminar para jugadores, entrenadores y demás protagonistas del fútbol, los hinchas parecen condenados a ver el reinicio por televisión o internet en lo que resta del año, pues los gobiernos de los diferentes países permitirán que se juegue, sí, pero a puerta cerrada.

LOS CINCO QUE REGRESAN

Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú son los países en los que el fútbol volverá a partir de julio y por lo tanto en los que ya los equipos han reiniciado sus entrenamientos, todos con protocolos de bioseguridad obligatorios como dividirse en grupos, tomarse la temperatura antes de comenzar, someterse al distanciamiento físico y, por supuesto, haberse hecho las pruebas del COVID-19.

En Chile la liga espera volver el 31 de julio, según informó la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, aunque a pesar de las proyecciones ni la fecha ni las medidas son definitivas y dependen de la evolución de la pandemia en el país.

El torneo se encuentra suspendido desde el 15 de marzo.

Ecuador verá cómo este miércoles 10 de junio los 16 clubes de la Liga Pro regresan a los entrenamientos después de 86 días de para y con la mira puesta en el retorno a la competición, que será el 17 de julio tras la resolución emitida por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

La Liga Pro, organizadora del campeonato, y los directivos de los clubes se reunirán el 15 de junio para establecer el sistema de juego ya que por el momento hay dos propuestas: una es retomar el sistema con el que se inició, en febrero pasado, y otra es formar dos grupos de ocho equipos cada uno, dando prioridad a la cercanía entre ellos.

En México, el pasado lunes autoridades de la Liga Mx y del Ministerio de Salud sostuvieron una reunión para analizar el inicio del Torneo Apertura y las condiciones en las que se jugará. Aún sin fecha decidida, se cree que el pitido inicial será el 17 de julio.

Entre tanto, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se reunió el lunes anterior para considerar cambios en su reglamento en el contexto del COVID-19, así como el calendario del Torneo Apertura, previsto para volver el 17 de julio, sin público y en la novena jornada.

El calendario contempla 3 fechas distribuidas en cada fin de semana, con adelantamientos para que finalice 4 de octubre. Los 12 equipos de primera división volvieron a entrenarse este miércoles.

En Perú, el tercer país de América con más contagios por coronavirus, se prevé que la liga vuelva el 31 de julio según la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en una reunión mantenida el lunes con los 20 clubes participantes.

En la misma, la FPF entregó a los clubes el protocolo aprobado por las autoridades, que es similar al seguido por las ligas alemana y española. Así, los jugadores comenzarán a entrenarse de manera individual, luego lo harán en pequeños grupos y finalmente se ejercitará todo el colectivo junto.

URUGUAY ESPERA HASTA AGOSTO. ¿Y COLOMBIA?

El fútbol profesional uruguayo regresará el 15 de agosto, sin público en las gradas, anunció la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay (SND) tras un acuerdo con el Ministerio de Salud (MSP) y el Grupo Asesor Científico Honorario.

La competición deberá seguir "todas y cada una de las medidas emergentes" del protocolo elevado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que el MSP tendrá que homologar.

Desde el domingo pasado los clubes de la primera división sometieron a sus planteles a testeos de COVID-19 y el lunes iniciaron sus entrenamientos.

Por el contrario, en Colombia el panorama es incierto, aunque se cree que el fútbol retornará en agosto.

Los clubes debían retomar los entrenamientos el lunes 8 de junio, pero el Ministerio del Deporte postergó la fecha debido a que los protocolos propuestos no cumplían las normas de bioseguridad exigidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, otro motivo que ha retrasado la vuelta a la actividad es una pugna en la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), entidad que rige los torneos profesionales, y que podría hacer rodar la cabeza de su presidente, Jorge Enrique Vélez.

Otro país donde el regreso del fútbol está en el limbo es Estados Unidos. Allí la Asociación de Jugadores de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLSPA) anunció la aprobación de un nuevo convenio colectivo hasta el 31 de enero de 2026 y un plan para reanudar en Disney World la temporada de la MLS.

Se calcula que por el nuevo acuerdo los jugadores debieron hacer concesiones económicas por las que dejarán de ingresar unos 100 millones de dólares.

Y mientras los otros países de la Concacaf se hallan en un estado similar al de EE.UU., la excepción es Costa Rica, donde el 22 de mayo se reanudó la liga con la disputa de dos partidos de los seis que restaban para completar la decimosexta jornada del Torneo Clausura.

Desde entonces se ha jugado a puerta cerrada, con entrenadores y jugadores separados unos de otros, uso obligatorio de tapabocas en el banquillo y la prohibición de celebrar goles o escupir en el césped.

ARGENTINA Y BRASIL, LOS ‘GIGANTES DORMIDOS’

En Argentina la noticia más impactante de los últimos días ha sido el encuentro no formal entre el presidente del país, Alberto Fernández, y el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en el que el mandatario le consultó “cómo se podría volver” a la actividad, suspendida el 17 de marzo.

"Según me contaba Gallardo, un equipo en este contexto necesita dos meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta de jugar al fútbol", dijo Fernández al Canal 13.

Si se atan cabos, en Argentina no habrá partidos antes de mediados de agosto.

¿Y Brasil? En el segundo país de América con más casos de COVID-19 no hay fecha para la reanudación de ninguno de los campeonatos, ni de la liga, pese a que los gobiernos regionales ya comenzaron a flexibilizar las medidas de distanciamiento.

El panorama no es claro en la tierra de Neymar, ni siquiera con la presión ejercida por el presidente del país, Jair Bolsonaro, quien ha afirmado en varias alocuciones recientes que el Ministerio de Salud está a favor de aceptar un pronto retorno “para que podamos ver el fútbol los sábados y domingos. Eso incluso ayuda a mantener a las personas en casa y sin estrés", dijo.