El presidente de Argentina da una clase virtual en medio de la pandemia

En la imagen un registro del presidente de Argentina, Alberto Fernández (c). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, impartió este miércoles una clase virtual a sus alumnos de la carrera de Derecho, a los que les dijo que no quiere que pierdan el curso en medio de la pandemia de la COVID-19.

"Mi mayor preocupación es que no pierdan el cuatrimestre. Yo sé lo que es estudiar y todo esto nos ha revolucionado a todos, ésta es la verdad. Pero lo que queremos es que no pierdan las clases ni las fuerzas", dice el mandatario a sus alumnos en un vídeo difundido por el Gobierno.

En las imágenes se puede ver al jefe de Estado en una de las salas de la residencia presidencial de Olivos desde donde habitualmente realiza las videoconferencias con integrantes del Ejecutivo, asesores y gobernadores, entre otros, desde que el país adoptó el 20 de marzo medidas de aislamiento obligatorio ante la emergencia sanitaria.

Por estas medidas, las clases presenciales quedaron suspendidas en todos los niveles de la educación, donde sí se mantienen las clases virtuales.

Fernández, abogado de profesión y que hoy cumple seis meses al frente del Ejecutivo argentino, es profesor de la materia de "Teoría del Delito y Sistemas de la Pena" en la Universidad de Buenos Aires, donde él mismo se graduó.

"Hoy volví a dar clase de 'Teoría del Delito y Sistemas de la Pena' en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por primera vez por videoconferencia. Gracias a mis alumnas y alumnos por la paciencia y la dedicación. Lo disfruté mucho", indicó el gobernante en su perfil en la red social Twitter.

En el diálogo, el profesor y presidente dio ánimo a sus alumnos ante la situación que viven por la pandemia y les dijo que "todo pasa" y que "en unos años nos vamos a estar acordando de todo esto".

"Usted hace historia haciendo todo esto. Ningún presidente en ejercicio dio clases en la universidad. Le agradezco mucho. En verdad estoy muy emocionado", le manifestó Lucas, uno de sus alumnos, según se puede ver en el vídeo sobre el tramo final de la clase.