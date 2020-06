El PGA Tour recordará a George Floyd con un minuto de silencio

El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Forth Worth (Texas, EE.UU.), 9 jun (EFE).- El golf de la PGA Tour anunció este martes su compromiso con la lucha contra el racismo en Estados Unidos al informar que recordará la memoria de George Floyd con un minuto de silencio durante el torneo Charles Schwab Challenge, el primero que se va a disputar tras la suspensión de la cancelación por el coronavirus.

En un movimiento poderoso y simbólico para recordar a Floyd, el hombre afroamericano que murió el Día de los Caídos mientras era retenido durante 8 minutos y 46 segundos por la policía de Minneapolis, con una rodilla puesta sobre su cuello que le impidió respirar, el PGA Tour utilizará la hora de las 8:46 a.m. del torneo Charles Schwab Challenge de esta semana para guardar un minuto de silencio.

La acción se dará en todo el campo del Colonial Club, de Forth Worth (Texas), donde tres bocinas coordinadas y los jugadores en el sitio donde se encuentren deberán hacer una pausa para reflexionar como una demostración de apoyo al compromiso del Tour de abordar las injusticias raciales y sociales.

Ese tiempo también se reservará en el Korn Ferry Tour Challenge esta semana en TPC Sawgrass.

El pasado 1 de junio, el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, abordó el asunto a través de una carta dirigida a empleados, jugadores y torneos, y luego se sentó a conversar con Harold Varner III para discutir el papel potencial del Tour como parte de la solución.

Varner, uno de los pocos jugadores negros en las giras profesionales, dijo que espera que momentos como este permitan que continúen con las conversaciones.

"Creo que algunos lo olvidarán", dijo Varner el martes desde el Charles Schwab Challenge. "Creo que mucha gente seguirá adelante, pero la conversación que tuve con Jay (Monahan) cuando no estábamos siendo grabados, creo que esta semana no será la última, porque está llegando al punto en el que todos tienen una voz que si el PGA Tour lo olvida, se lo recordarán todos los días".

Varner reconoció que "es algo como si, están presionados, pero también creo que es lo correcto, y creo que Jay (Monahan) lo sabe, así que estaré detrás de él con ese asunto, y tuvimos que hablar sobre algunos cosas de donde vengo, lo que pienso al respecto. Soy muy afortunado de poder decir algo importante y también ser parte del cambio. Todos en esta sociedad en este momento van a ser parte de eso".

Varner, cuando le preguntaron si ha tenido algún jugador blanco que se le haya acercado en las últimas semanas para preguntar qué pueden hacer para ayudar a crear conciencia, dijo: "Sí, más de lo que puedo contar con mis manos. Un buen número".

"Obviamente dijeron: 'Voy a prestar atención, voy a hacer esto', pero lo único que intenté decirles es que, como algunos de los tipos que dicen: 'Amigo, no eres racista, creo que estás haciendo cosas para hacer crecer el deporte. Al igual que su representación en el PGA Tour".

Varner también reconoció que tenía muchos amigos dentro del PGA Tour y le costaba pensar que en el golf haya un gran número de personas racistas por lo que pensaba que lo mejor era escucharse mutuamente.

"Simplemente me cuesta creer que haya toneladas de racistas en el PGA Tour porque soy muy buen amigo de mucha gente aquí", subrayó Varner. "Los blancos, necesitan escuchar ahora mismo, los negros también deben escuchar ahora, y nosotros tenemos que unirnos y descubrir qué es lo mejor para todos".

Varner, de 29 años, un nativo de Aokron (Ohio), la misma localidad donde nació el alero LeBron James, de Los Angeles Lakers, tiene un triunfo como profesional y actualmente ocupa el número 124 en la clasificación mundial.