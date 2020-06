El partido de Evo Morales denuncia una gestión en la explotación del litio en beneficio de EE.UU.

En la imagen, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla durante una rueda de prensa. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

La Paz, 10 jun (EFE).- El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales denunció este miércoles que el Gobierno interino del país pretende privatizar la explotación del litio en beneficio de empresas de Estados Unidos.

“Intereses privatizadores recorren nuevamente Bolivia", advirtió Luis Arce, exministro de Economía con Morales y candidato del MAS para las elecciones aún sin fecha en el país.

Arce criticó en un comunicado que el Gobierno transitorio "no sólo paralizó el proyecto soberano de industrialización del litio", iniciado por el anterior Gobierno de Evo Morales, "sino que a espaldas del pueblo está tomando decisiones sobre nuestros recursos naturales estratégicos que no le competen”.

El Gobierno interino de Jeanine Áñez "no ha sido electo en las urnas y que carece de legitimidad, por lo que no puede tomar decisiones que comprometen la soberanía, el desarrollo integral y el futuro de Bolivia", observó.

El candidato destacó unas recientes declaraciones del senador estadounidense del partido Republicano Richard Black, sobre que Estados Unidos "propició el golpe de Estado en Bolivia, para evitar que otros países influyan en la explotación del litio, considerado uno de los recursos naturales más codiciados del planeta".

Morales denunció en noviembre pasado que fue forzado a dejar el poder en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para negarle una nueva victoria electoral para un cuarto mandato seguido y acabar con políticas como la nacionalización de recursos como el litio.

“Hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio para las baterías que ahora estamos usando en automóviles”, dijo Black, citado en el comunicado del MAS.

La empresa china Xinjiang Tbea Group fue adjudicada de una planta de carbonato de litio, mientras que la alemana ACI Systems obtuvo la concesión para una fábrica de baterías mediante una empresa mixta con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, aunque ésta última luego fue revocada por Morales en noviembre pasado durante la crisis social y política que atravesó el país.

"No permitiremos que se entregue a transnacionales el presente y el futuro de Bolivia. ¡El litio es del pueblo!”, subrayó Arce, quien destacó que este mineral es empleado en las baterías del 90 por ciento de las computadoras portátiles y del 60 por ciento de los teléfonos celulares en el mercado mundial, además de la industria de autos eléctricos.

El expresidente Morales, que se encuentra en Argentina, escribió en Twitter que "no hubo fraude electoral en Bolivia", en las elecciones de octubre pasado en las que fue declarado vencedor y luego fueron anuladas, "pero precipitó un golpe de Estado en el que intervino Trump por el litio", en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uyuni, el mayor salar del mundo a mayor altura, en el altiplano boliviano, puede albergar unos 21 millones de toneladas de litio, una de las mayores reservas del planeta, según un informe de la empresa estadounidense SRK.