El mundo del golf, expectante por el inicio del Charles Schwab Challenge

En la imagen, el golfista estadounidense Jordan Spieth. EFE/Justin Lane/Archivo

Forth Worth (Texas, EE.UU.), 10 jun (EFE).- El golf profesional ha vuelto a la actividad este miércoles con la sesión de entrenamientos de los 148 jugadores que se han dado cita en el Colonial Club de Forth Worth (Texas, EE.UU.), donde mañana jueves comenzará el torneo Charles Schwab Challenge, primero desde la pandemia del coronavirus.

El torneo, que en ediciones anteriores no era prioridad para las principales figuras del golf mundial, ha adquirido el valor de 'grande", pues la única ausencia importante es la de Tiger Woods.

Asimismo, llevará el sello de convertirse en el del"Día de Apertura" en los deportes profesionales en Estados Unidos, al ser la primera gran competición que se va a llevar a cabo tras el paréntesis de más tres meses sin actividades en el país.

Estrellas del PGA Tour saben que este torneo es diferente y así lo han expresado.

Jordan Spieth, de 26 años, que busca reencontrase con su mejor juego, es un tejano que hará del torneo un evento familiar de transcendencia para su futuro.

"Creo totalmente que todos nosotros, como jugadores, tenemos la responsabilidad de que se desarrolle sin problemas dado que es el primer deporte que está comenzando (en medio de la pandemia), y con el resto de deportes que observarán al máximo como salen las cosas", declaró Spieth.

En la misma línea se expresó Ryan Palmer, otro tejano, de 43 años, que sabe de la importancia que esta vez tendrá el torneo.

"Estoy convencido de que necesitamos esta semana para salir sin problemas", subrayó. "Necesitamos asegurarnos de que esta semana sea excelente, no solo para el mundo del deporte sino también para nuestro calendario de competición".

Tras el torneo Charles Schwab Challenge, el PGA Tour tiene programados los del RBC Heritage, que se jugará la próxima semana. También el Travelers Championship y el Rocket Mortgage Championship, que se jugará siete días después.

Entre tanto, el médico Keith Argenbright, de la Universidad del Suroeste de Texas, ha trabajado con el PGA Tour con sus pruebas y planes médicos en Colonial, y confirmó que el torneo "está abriendo un camino para la reanudación de los deportes profesionales en Estados Unidos y en especial para la temporada de golf porque siempre supimos que iría delante del resto de las ligas profesionales".

Argenbright también admitió que había mucha presión dentro de la organización de la PGA Tour y de las autoridades locales de Forth Worth.

"Queremos hacer esto bien. No queremos defraudar al PGA Tour. No queremos defraudar a la ciudad ni a ninguna otra liga deportiva porque nos perjudicaríamos nosotros mismos y al resto", subrayó Argenbright.