El delantero de Estudiantes Gastón 'la Gata' Fernández se retira del fútbol

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- Gastón 'la Gata' Fernández, delantero de Estudiantes de La Plata y exjugador de River Plate, Racing Club, San Lorenzo y equipos de México, Estados Unidos, Chile y Brasil, anunció este miércoles que se retira del fútbol a 36 años.

"Difícil arrancar, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Seguramente estoy más nervioso que el día que debuté con 19 años recién cumplidos en la primera de River. Estoy muy feliz por esta etapa que se me está terminando. Tengo la tranquilidad y la paz de haber cumplido con mi sueño", dijo Fernández en un video despedida de casi 8 minutos.

En el video, difundido por Fernández en su cuenta de Instagram, se lo ve emocionado e incluso llora varias veces.

"Toda una vida atrás de la pelota, con objetivos y sueños por delante. Y el hecho de poder haber sido ese futbolista, ese jugador profesional que soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de tomar esta decisión con nostalgia y alegría", sostuvo el atacante, que jugaba como delantero o volante ofensivo.

Enzo Pérez, Alejandro 'Papu' Gómez, Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, Gabriel Mercado, Guido Carrillo, Mariano Pavone y Javier Mascherano son solo algunos de los colegas que lo saludaron este miércoles y le transmitieron su cariño.

"Tu felicidad es la nuestra, Gata. Nos emocionamos con vos, una vez más, como en cada partido que defendiste nuestra camiseta. ¡Que sea el comienzo de un nuevo ciclo repleto de éxitos!", publicó Estudiantes en su cuenta de Twitter.

Fernández debutó en River Plate en 2002 y también jugó en Racing Club y San Lorenzo.

Pasó por Monterrey y Tigres de México, por el Portland Timbers de Estados Unidos, por la Universidad de Chile y el Gremio brasileño.

Tuvo varias etapas en Estudiantes de La Plata, equipo en el que es muy querido tras ganar la Copa Libertadores de 2009 y la Liga de 2010.

En su palmarés también se destaca la Libertadores de 2017 que obtuvo con el Gremio, pero en esa oportunidad jugó solo un partido y dejó el club en mitad del torneo para regresar a Estudiantes.

"Quiero cerrar dándole un mensaje a los más chicos que hoy están iniciando su carrera o en inferiores. El sacrificio, la pasión, el deseo por buscar un sueño tiene que estar vivo todos los días. Luchen por ese sueño. Con amor, con profesionalismo, con profesionalismo todo tiene en algún momento su recompensa", concluyó su mensaje.