Ejecutivos negros piden a la industria musical abordar la injusticia racial

Un grupo de ejecutivos negros de la industria musical británica instó al sector a reconocer y suprimir sus propias injusticias raciales, en el marco de la respuesta a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos.

"La industria musical se ha beneficiado de la rica y variada cultura de la población negra durante muchas generaciones", afirman ejecutivos de discográficas como Warner, Sony, Universal, Live Nation y Spotify en una carta destinada a los dirigentes del sector.

Pero es también, aseguran, "un microcosmos" de injusticias raciales: "sentimos que no ha reconocido el racismo estructural y sistemático que afecta a esa misma comunidad negra".

El colectivo -que también incluye al Music Managers Forum y a los grupos de presión The Black Music Coalition y The Show Must Be Paused UK- considera que ha llegado "el momento del cambio".

"No podemos seguir beneficiándonos y aprovechándonos, mientras seguimos ignorando (...) problemas que afectan a demasiados de nuestros artistas de una manera u otra", afirman.

Entre las medidas propuestas, quieren que el término "música urbana" sea sustituido por "música negra", que los empleados de las discográficas sigan una formación obligatoria sobre sesgo racial, se impulsen las carreras de los empleados negros y se destinen presupuestos anuales a financiar proyectos educativos y organizaciones de defensa de esa comunidad.

Los principales sellos de la industria musical detuvieron su actividad durante un día la semana pasada, bajo la consigna "Black Out Tuesday", en solidaridad con los manifestantes antirracistas que exigen un cambio social y el fin de la brutalidad policial.

jj-acc/mb