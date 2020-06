Ecuador se reconecta con el fútbol después de 87 días

El campeonato ecuatoriano se suspendió el pasado 15 de marzo y desde entonces los equipos se unieron al confinamiento ordenado por el Gobierno, que aplicó el estado de excepción en todo el país. En la imagen un registro del Estadio Olímpico Atahualpa vacío, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Guayaquil/Quito (Ecuador), 10 jun (EFE).- Ecuador retomó este miércoles los entrenamientos de fútbol después de un parón de 87 días por el coronavirus y lo ha hecho bajo estrictas medidas de control sanitario, sin periodistas y con el regreso de aquellos jugadores que estaban lesionados.

Si en algo ha servido el parón por la pandemia, que comenzó el 17 de marzo, ha sido para recuperar jugadores lesionados, que volvieron desde cero a la actividad para cumplir con una pretemporada física con vistas a la reanudación de competiciones en julio.

"Si podemos sacar algo positivo de esta pandemia, fue el tiempo para que se recuperaran los jugadores que estaban con alguna lesión. Trabajaron hoy con todo el grupo que ha comenzado desde cero", aseguró en rueda de prensa virtual el preparador físico del Barcelona, el argentino Marco Conenna.

Entre los jugadores barcelonistas lesionados antes de la pandemia estaban el portero argentino Javier Burrai, el defensa Mario Pineida, los centrocampistas Christian Alemán, Washington Vera y el atacante uruguayo Jonathan Alvez.

El retornó ha sido totalmente diferente al inicio de cualquier temporada futbolística ordinaria y en esta jornada se han visto mascarillas faciales, guantes, lavaderos de manos, dispositivos de alcohol y otros tantos artilugios para contrarrestar el virus.

Han sido 87 días desde aquel sábado 14 de marzo en el que Mushuc Runa venció por 2-0 al Macará en un derby ya celebrado sin público por las advertencias de contagio que existían. Tres días después el Gobierno impuso el estado de emergencia nacional.

Era el segundo partido de la quinta jornada del campeonato, que quedó interrumpida sin que se disputasen el resto de encuentros.

Lejos de los campos de entrenamientos, los jugadores han tratado de mantener su condición física con prácticas caseras, que no han mermado en nada sus ganas y ambiciones.

"Noté a los muchachos con muchas ganas, ánimos y predisposición. Ellos estaban esperando este momento y en su primera práctica los observé muy bien", expresó el entrenador barcelonista, el argentino Fabián Bustos.

El veterano portero de Ecuador en el Mundial de Brasil 2014, Máximo Banguera, que refuerza al capitalino El Nacional, reconoció este miércoles que se sintió como niño con zapatos nuevos.

"Me sentí como un niño llegando a su primer día de entrenamiento", dijo el arquero, que vio como, a la entrada al recinto deportivo, le desinfectaron hasta el coche.

Durante su confinamiento, Banguera valoró que los entrenamientos en casa han sido positivos para mantener un estándar mínimo de preparación "porque venimos de una para muy larga".

Y después de tanto tiempo, mucho más de lo que suele durar cualquier descanso estival entre temporadas, el reinicio ha estado marcado por la preparación física más básica.

"Los primeros días servirán para los trabajos de orden físico (..) y luego se entrará a trabajar con balón en espacios reducidos", explicó por su parte el técnico uruguayo Pablo Repetto, de Liga de Quito.

Una progresión que seguirán la mayoría de los entrenadores hasta devolver a plena condición a sus jugadores.

Los equipos locales retornaron a las prácticas tras una autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para esta tipo de actividad bajo medidas de seguridad y que, por ahora, los partidos no se celebren con público.

El único de los 16 equipos de la primera división que no regresó este miércoles fue el Delfín de Manta, que realizó las prescriptivas pruebas PCR el martes y, por tanto, debe esperar 48 horas hasta tener los resultados de toda la plantilla.

El COE también determinó la reanudación del torneo para julio próximo, aunque la fecha exacta la dará a conocer la LigaPro, organizadora del torneo por segundo año consecutivo.

Los directivos de los clubes y de la Liga Pro se reunirán el lunes para ver si confirman la reanudación del torneo, con fecha tentativa para el 17 de julio.

Otro aspecto que cambia en esta "nueva normalidad futbolera" es la ausencia de periodistas, que tienen vetado el acceso a recintos deportivos para, en el caso de estar contagiados, prevenir la contaminación del entorno.

Así, las tradicionales ruedas de prensa presenciales de antes o después de los entrenamientos, han sido reemplazadas por las virtuales, y el trabajo de equipo se realizará a puerta cerrada.

Remberto Moreira y Elías L. Benarroch