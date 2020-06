Economías informales emergentes empeoran secuelas de virus: OCDE

(Bloomberg) -- La naturaleza informal de muchas relaciones laborales en las economías de mercados emergentes exacerbará las consecuencias de la pandemia en esos países, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

“Los más vulnerables son los más afectados, eso incluye a las personas, pero también incluye a los países”, dijo Gurría en una entrevista con Bloomberg Television el miércoles.

“Significa que su crecimiento se verá afectado, no solo igual que el de los países desarrollados, los países de la OCDE, sino también que el impacto persistirá por más tiempo. Eso se ve agravado por un elemento en particular, que son los altísimos niveles de informalidad”.

Las iniciativas para extender ayuda pueden verse perjudicadas por el hecho de que millones de personas en mercados emergentes generalmente trabajan en economías informales no reguladas y libres de impuestos.

“Entonces, incluso si existe la capacidad de emitir los cheques para todas estas personas, ni siquiera sabríamos dónde enviarlos porque la mitad de la fuerza laboral no está registrada en ningún lado, no pagan impuestos, no tienen seguridad social”, dijo Gurría.

El secretario general se refirió al tema después de que la OCDE publicara sus últimas proyecciones, que hablan de una contracción de 6% en la economía mundial para este año.

Nota Original:Emerging Markets’ Informal Economies Worsens Virus Fallout: OECD

