Duplantis-Lavillenie y Noruega-Kenia, grandes duelos en Oslo

Armand Duplantis. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Madrid, 10 jun (EFE).- El duelo entre el canadiense Armand Duplantis, plusmarquista mundial de pértiga, y su predecesor, el francés Renaud Lavillenie, y un choque Noruega-Kenia en 2.000 metros concentran la atención, este jueves, en la reunión de Oslo, que ha cambiado los clásicos Bislett por los Impossible Games en un estadio sin público.

La pandemia de COVID-19, que obligó a cancelar todos los mítines anteriores de la Diamond League, también ha exigido a los organizadores de Oslo guardar todas las precauciones que prescriben las autoridades sanitarias en materia de distanciamiento.

El programa de competición comienza a las 19:25 con el concurso de pértiga, en el que Duplantis y Lavillenie, que tienen la misma marca al aire libre (6,05), estarán acompañados por dos atletas locales, Simen Guttormsem y Pal Haugen Lillefosse.

Los tres hermanos noruegos Ingebrigtsen -Henrik, Filip y Jakob, de mayor a menor- sostendrán en 2.000 metros un duelo contra el equipo de Kenia, en el que formarán Timothy Cheruiyot (campeón mundial de 1.500), Elijah Manangoi (campeón mundial de 1.500 en 2017) y Vincent Kibet.

Jakob, de 19 años, doble campeón de Europa (1.500 y 5.000), viene de batir el récord noruego de 5 km en ruta con un tiempo de 13:28, con un parcial de 4:59 en los dos últimos.

La carrera femenina de 300 m vallas incluye un curioso desafío para la suiza Lea Sprunger, que empezó siendo heptatleta, en 2011 se pasó a la velocidad pura (100 y 200) y cuatro años después probó fortuna en los 400 y los 400 m vallas, pruebas en las que tiene los récords nacionales con 54.06 y 50.52, respectivamente.

Este jueves intentará correr los 300 m vallas con 13 pasos entre cada obstáculo, el mismo tranco que utilizaba el legendario Edwin Moses y hasta ahora no alcanzado por una atleta. "Probablemente pagaré el esfuerzo en la segunda parte de la carrera, pero cuando intentas cosas nuevas no puedes esperar un éxito completo a corto plazo. Quedan más de 400 días antes de los Juegos Olímpicos", dijo.

El doble campeón mundial de 400 m vallas Karsten Warholm, la joya del atletismo noruego, correrá en solitario los 300 con el objetivo de acercarse a la mejor marca mundial de la historia en esta prueba no oficial, en poder del británico Chris Rawlinson con un registro de 34.48.

Un 3.000 en solitario de Karoline Grovdal cerrará el programa del mitin que será transmitido en directo por la emisora pública noruega NRK y financiado por la Asociación Nacional de Atletismo de Noruega y World Athletics (antigua IAAF). La atleta noruega contará con la ayuda de una luz laser que marcará el ritmo para intentar batir el viejo récord nacional en poder de Grete Waitz con 8:31.75 desde hace 41 años, el 17 de julio de 1979.

El director de la reunión de Oslo y el director general de Bislett Alliance, Steinar Hoen, dijo que los atletas estaban "hambrientos de competiciones". "Queremos darles un evento de alta clase. Hemos tenido un diálogo muy positivo tanto con el municipio de Oslo como con el responsable de prevención de infecciones de Oslo, y hemos confirmado un concepto que está bien dentro de los requisitos de control de infecciones del gobierno", añadió.