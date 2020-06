Dólar toca mínimo de tres en medio de especulaciones por decisión Fed

Foto ilustrativa de billetes de euros y dólares. May 26, 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Por Julien Ponthus

LONDRES, 10 jun (Reuters) - El dólar retrocedía el miércoles hasta mínimos de tres meses, arrastrado por la especulación de que la Reserva Federal de Estados Unidos expresará su intención de mantener bajo control el reciente ascenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

* La preocupación por posibles medidas o por una simple referencia en el comunicado respecto a planes de la Fed para bajar los rendimientos de la deuda estadounidense ha puesto al billete verde bajo presión.

* Contra una cesta de monedas importantes, el dólar perdía alrededor de 0,5% a 95,97 unidades, un nivel no visto desde el 12 de marzo. El euro, la libra esterlina y el franco suizo alcanzaron sus mayores niveles en tres meses contra el dólar.

* El euro se apreciaba hasta un máximo intradía de 1,1388 dólares, mientras que la libra llegaba a operar en 1,2786 dólares. En tanto, la cotización dólar/yen bajó a un piso de dos semanas de 107,26 yenes.

* Algunos inversores creen que la Fed, que no se espera que anuncie cambios en las tasas de interés, decida comenzar el miércoles o más adelante con medidas destinadas a regular la curva de rendimientos de bonos para guiar un descenso de los retornos del papel referencial del Tesoro a 10 años.

* Previamente este mes, las expectativas de que la economía estadounidense se recuperará antes de lo esperado empujaron a los rendimientos de la deuda del Gobierno hasta su mayor nivel en casi tres meses y fortalecieron al dólar.

* "No espero que se adopte un control de la curva de rendimientos hoy, pero no me sorprendería si los mercados se quedan con la perspectiva de que esta política está siendo considerada seriamente como una guía u orientación firme y poderosa a futuro y que podría ser aplicada más tarde en el año", dijo un analista de MUGF en una nota a clientes.

* El banco central estadounidense también divulgará el miércoles sus primeras proyecciones económicas desde que la pandemia de coronavirus llevó al país a una recesión.

(Reporte de Julien Ponthus. Editado en español por Marion Giraldo)