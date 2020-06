Denard Span anuncia su retirada "por mis principios"

Denard Span. EFE/JASON SZENES/ArchivoEFE

Seattle (EE.UU.), 9 jun (EFE).- El guardabosques Denard Span dio a conocer su retirada del béisbol de las Grandes Ligas, basándose en sus principios sobre lo que considera que cree que vale.

Span, que no jugó la temporada pasada, era agente libre antes de la temporada pasada después de que los Marineros de Seattle rechazaran su opción de 12 millones de dólares para la temporada 2019.

De acuerdo con un informe de MLBTradeRumors.com, Span informó que que sólo recibió ofertas mínimas durante la temporada baja 2018-19 y que "una vez que no firmé un contrato para la temporada 2020, eso fue todo para mí".

Agregó que no recibió ofertas hasta que comenzaron los entrenamientos de primavera en 2019 y que cuando llegaron las ofertas no estaba impresionado.

"Soy un hombre de principios, y cuando esos principios no se cumplen, no puedo aceptarlo", destacó Span.

Agregó que "reconozco que no soy el jugador que era cuando estaba en Washington DC o cuando estaba en Minnesota. Pero, todavía sé que tengo valor. Ya no soy un jardinero central o un jugador premier, pero eso no significa que no pueda ayudar a un club de pelota a ganar un campeonato o a ganar partidos".

Span declaró al mismo sitio web que "ya no soy el jugador de los 12 millones, pero recibí una oferta por el mínimo de la liga. Era irreal".

Span, de 36 años, casado y que tiene dos hijos menores de tres años, dijo que las ofertas que recibió no justificaban que estuviera lejos de su familia.

El jardinero bateó .261 con 11 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas en lo que fue su última temporada en el 2018. Tiene un promedio de bateo de .281 con 71 jonrones, 72 triples y 490 carreras impulsadas en 11 temporadas.

Span terminó empatado en el liderato de la Liga Nacional en hits con 184 en 2014 para los Nacionales de Washington y lideró dos veces la liga en triples cuando empató en el liderato de la Liga Americana con 10 en el 2009 y lideró el Viejo Circuito con 11 para los Nacionales en el 2013.

"Al final del día, quiero que la gente entienda que no jugué por principios", subrayó Span.