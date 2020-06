Cuban pide cambios raciales; policía de Dallas admite errores contra hispanos

El dueño de los Dallas Mavericks Mark Cuban. EFE/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Dallas (EE.UU.), 9 jun (EFE).- El dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, pidió a las personas mantener conversaciones honestas e incómodas sobre la raza como un medio para ayudar al país a avanzar de la situación en la que se encuentra.

Cuban declaró lo anterior en un evento celebrado este martes en Dallas, llamado "Conversación Valiente", que contempla una serie de discusiones sobre el racismo persistente y las disparidades que enfrenta la comunidad afroamericana.

En las conversaciones, la jefa de policía de Dallas, Renee Hall, reconoció que los departamentos policiales no sólo han cometido "errores sobre las comunidades afroamericana e hispana a lo largo de los años sino también a otros niveles".

Los Mavericks fueron los encargados de organizar el evento en Victory Plaza, fuera del American Airlines Center, reuniendo a funcionarios locales prominentes.

"Necesito que todos nos abramos y hablemos entre nosotros, incluso cuando sea difícil", destacó Cuban en su discurso.

Agregó que esas conversaciones deben llevarse a cabo "incluso cuando no es algo con lo que nos sentimos cómodos, particularmente aquellos de ustedes que se parecen a mí, los blancos. Porque es difícil hablar de raza cuando se es blanco".

"La realidad es que, para ser completamente honestos, cuando la gente habla sobre el privilegio blanco, nos ponemos a la defensiva. Todos tenemos este mecanismo que yo llamo equivalencia fabricada para tratar de protegernos", argumentó.

"Diríamos: 'Tengo muchos amigos afroamericanos' o "Crecí en una comunidad mixta, así que no soy así. No puedo ser alguien que aproveche el privilegio de los blancos", y fabricaremos esa equivalencia", indicó.

"Pero debemos dejar de hacerlo, porque eso no nos hace avanzar. Eso es parte de tener una conversación valiente", agregó.

El evento fue parte de las acciones que se han llevado a cabo después de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, que murió bajo la custodia de la policía de Minneapolis después de que un agente blanco mantuvo su rodilla sobre el cuello del fallecido durante ocho minutos y 46 segundos y que le impidió respirar.

Su muerte, ocurrida el pasado 25 de mayo, generó la indignación general a nivel nacional e internacional, provocando protestas, violencia y saqueos indiscriminados en tiendas y centros comerciales a través de todo el país y el mundo.

Varios jugadores afroamericanos de los Mavericks compartieron historias de como habían sufrido la acción de la policía debido a su condición racial.

La CEO del equipo tejano, Cynt Marshall, una mujer afroamericana contratada para cambiar la cultura de la franquicia después de que se revelara un escándalo de acoso sexual que involucraba a un directivo fallecido, dijo que las protestas en curso la alentaron.

"Tenemos un problema en Estados Unidos, pero estoy optimista que lo estamos abordando luego de ver a las personas que protestan y la diversidad", comentó Marshall.

"Estamos diciendo que no vamos a aguantar más", indicó. "Todo lo contrario, hemos comenzado una lucha verdadera y positiva".

El juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins, y Hall, enfatizaron la necesidad de una reforma policial mientras hablaban durante el segundo grupo de oradores que participaron en el evento.

"Necesitamos transformar radicalmente la forma en que vigilamos en este país y esta comunidad", dijo Jenkins.

Hall, una afroamericana nombrada para su puesto en septiembre del 2017, señaló que las fuerzas del orden en Estados Unidos fueron creadas para capturar a los esclavos que escapaban.

Agregó que la cultura aún impregna los departamentos de policía en la manera como se trabaja, incluido el suyo que ella misma dirige.

"No lo hemos hecho bien", señaló Hall, refiriéndose a los departamentos de policía de todo el país y agregó que "ha habido muchos hombres afroamericanos desarmados asesinados a manos de la policía. Debemos reconocerlo".

Agregó que "sólo pedimos el apoyo, pedimos el perdón, porque nos disculpamos de todo corazón por los errores que la policía ha impuesto sobre las comunidades afroamericana e hispana a lo largo de los años. Pedimos disculpas. Pero permítanos la oportunidad de arreglarlo y seguir adelante, porque estamos comprometidos con eso".