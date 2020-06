Crece gestión de patrimonio de UBS en América Latina

(Bloomberg) -- UBS Group AG dijo que su negocio de banca privada en América Latina atrajo a nuevos clientes ricos y patrimonio adicional de los existentes, ya que abandonaron a los competidores en una “huída hacia la calidad” en medio de la pandemia de coronavirus.

La entrada neta de dinero nuevo por parte de individuos latinoamericanos aumentó 11 veces en los primeros cuatro meses de 2020 respecto al año anterior, dijo el banco con sede en Zúrich, sin proporcionar cifras específicas. El banco está listo para contratar talentos y no descarta adquisiciones y asociaciones para ganar participación de mercado, dijo en una entrevista Sylvia Coutinho, responsable del negocio de gestión de patrimonio de UBS en la región.

“La crisis ha demostrado la resiliencia de nuestras estrategias y ha hecho que las personas separen el trigo de la paja”, dijo Coutinho. “Nuestro objetivo de tomar el primer lugar en América Latina ahora está mucho más cerca”.

UBS no revela públicamente el volumen de patrimonio gestionado en la región, pero en una presentación a inversionistas el año pasado, dijo que la cifra era de 108.000 millones de francos suizos (US$114.000 millones). JPMorgan Chase & Co., el actual primer lugar en la región, tiene US$140.000 millones, según el banco con sede en Nueva York.

UBS tiene 1.200 empleados dedicados a 35.000 clientes de banca privada latinoamericanos, incluidos 570 asesores patrimoniales. Cuenta con centros para la toma de órdenes de la región en Nueva York, Miami, Houston, San Diego y Coral Gables, Florida, en EE.UU., y en Zúrich, Ginebra, Hamburgo y Londres en Europa.

“La presencia en Estados Unidos es importante y nos diferencia de muchos competidores porque, desde los programas de amnistía fiscal en América Latina, el país se convirtió en el centro de toma de órdenes en el extranjero más importante para clientes latinoamericanos”, dijo Coutinho, y agregó que algunas naciones tienen más del 70% del patrimonio de sus individuos en el extranjero.

Alrededor de US$200.000 millones de riqueza se desbloquearon en la última década después de que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile permitieran a sus ciudadanos informar sobre activos no declarados que se encuentren fuera de sus países de origen, imponiendo solo multas mínimas y agregando nuevos incentivos fiscales.

Como parte de su crecimiento en la región, UBS contrató a Eliza Pepper en Nueva York como responsable de soluciones de asesoramiento y planificación patrimonial en América Latina. Pepper fue anteriormente directora de inversiones de XP Advisory U.S. y presidente de su comité global de asignación de activos. Anteriormente trabajó en Citigroup Private Bank.

UBS creó una unidad de gestión de patrimonio dedicada a América Latina en enero de 2018, y hay espacio para una mayor integración, dijo Coutinho. UBS compró en 2017 Consenso Investimentos Ltda., la oficina familiar independiente más grande de Brasil.

En noviembre, UBS anunció un acuerdo con Banco do Brasil SA para crear una sociedad para el negocio de banca de inversión y corretaje institucional en América del Sur. La empresa conjunta, que aún necesita la aprobación del banco central de Brasil, operará en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

“Esta asociación nos ayudará a acercarnos a los mejores empresarios de la región, y eso nos ayudará a crecer más”, dijo Coutinho.

