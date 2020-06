Costa Rica suma su décimo segundo fallecido por COVID-19

La doctora María Paz Chavarría da indicaciones antes de una prueba de COVID-19 el 29 de mayo de 2020 en la clínica Carlos Durán en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 10 jun. (EFE).- Las autoridades de Costa Rica informaron este miércoles de la décima segunda víctima mortal por la COVID-19, una mujer de 64 años que permaneció durante 70 días en una unidad de cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud indicó que la paciente era vecina de la capital San José y como factores de riesgo presentaba, además de su edad, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad hepática.

La mujer dio positivo por COVID-19 el 24 de marzo luego de haber realizado un viaje al extranjero y desde el 13 de mayo ya no tenía el virus SARS-CoV-2.

Desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica el pasado 6 de marzo, han muerto 12 personas, que corresponden a tres mujeres y nueve hombres, la mayoría adultos mayores.

La víctima más joven es una mujer de 26 años que murió el 30 de mayo y cuyo diagnostico de COVID-19 se produjo el 8 de junio mediante una muestra que se le tomó después de fallecida debido a que los resultados preliminares de la autopsia no arrojaron claridad sobre la causa del deceso.

Según las autoridades, esta joven no presentó síntomas respiratorios y fue llevada por sus familiares a un centro médico en Guatuso, provincia de Alajuela (norte) debido a un sangrado vaginal.

Este caso sigue en investigación y las autoridades lo contabilizan dentro de las 12 víctimas por COVID-19, pero han hecho la aclaración de que se maneja como un caso "asociado" al virus hasta que se determine con certeza la causa de muerte.

Hasta el momento Costa Rica contabiliza 1.375 casos de COVID-19, de los cuales 717 se han recuperado y 646 tenían el virus activo y 12 han fallecido.

El martes las autoridades reportaban 21 personas hospitalizadas, de las que 4 estaban en unidades de cuidados intensivos.

Costa Rica atraviesa la segunda ola pandémica y el Ministerio de Salud ha insistido a la población mantener las medidas higiénicas de prevención, así como el distanciamiento para evitar un aumento demasiado elevado de casos.

Este país comenzó el pasado 16 de mayo un programa de reapertura de actividades económicas, que puede dar marcha atrás dependiendo del comportamiento de la pandemia.