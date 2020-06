COI desea "simplificar la organización" de Juegos de Tokio

CentralCOI desea "simplificar la organización" de Juegos de Tokio Por Eloi ROUYER, Eric BERNAUDEAU =(Video)= Lausana, Suiza, 10 Jun 2020 (AFP) - El Comité Olímpico Internacional (COI) desea "simplificar las organización de los Juegos" con el fin de "reducir los costes" de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados un año como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, declaró este miércoles el presidente de la entidad Thomas Bach, en una entrevista a la AFP."El impacto es enorme (...) Nunca tuvimos que organizar unos Juegos Olímpicos aplazados, por lo que no existe un plan para esta gigantesca labor que tenemos que realizar y en circunstancias muy difíciles por la pandemia", declaró Bach."Buscamos, con nuestro socios y amigos japoneses, medios de simplificar la organización de los Juegos; ver cómo podemos reducir la complejidad de los Juegos y cómo podemos reducir los costes de estos Juegos aplazados", añadió el presidente alemán del COI tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del COI, celebrada por videoconferencia.En esa reunión, el presidente de la Comisión de Coordinación e los Juegos de Tokio, el australiano John Coates, presentó un informe. En Tokio, el presidente del Comité de Organización japonés, Yoshiro Mori, explicó que como consecuencia de la pandemia, "el mundo ha cambiado, a nivel social, económico y médico". "Hemos explicado (al COI) cómo vamos a replanificar la organización de los Juegos", añadió. El pasado 24 de marzo, ante la crisis mundial por el nuevo coronavirus, el COI tomó la decisión, inédita en tiempos de paz, de aplazar un año los Juegos de Tokio previstos originalmente este próximo verano boreal y que ahora se inaugurarán el 23 de julio de 2021.Interrogado para saber si el COI se ha fijado un plazo para decidir de mantener o no los Juegos en función de la evolución de la pandemia, Bach respondió: "No hay una fecha límite. Si hemos aprendido una cosa durante esta pandemia, esta crisis, es que la situación evoluciona día a día, a veces hora a hora"."Por esto no podemos fijar una fecha límite. Trabajamos para el éxito de estos Juegos Olímpicos y estamos concentrados en julio del año próximo", insistió. - Manifestaciones "dignas" - Otro de los temas que ha acaparado la actualidad en el mundo en las últimas semanas son las manifestaciones en Estados Unidos y numerosos países contra el racismo tras la muerte de George Floyd, un afroamericano muerto a finales de mayo durante su detención a manos de un policía blanco de Mineápolis.Uno de los gestos que se ha popularizado en la lucha contra el racismo es el de apoyar una rodilla en tierra, una manifestación expresamente prohibida por la Carta Olímpica.Cuando numerosos deportistas de todo el mundo realizan este gesto como muestra de apoyo contra el racismo, Bach instó a los deportistas olímpicos a manifestarse de manera "digna".Actualmente, este gesto está prohibido por la regla 50 de la Carta Olímpica, que rechaza cualquier muestra con significado político, por lo que los atletas no podrán realizarlo en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados al verano boreal de 2021."Hemos apoyado por completo la iniciativa de la comisión de atletas (del COI) de dialogar con sus homólogos de todo el mundo para explorar las diferentes maneras en las que los atletas olímpicos pueden expresar su apoyo a los principios contenidos en la Carta Olímpica de manera digna", declaró Bach en conferencia de prensa telefónica tras una reunión de la comisión ejecutiva celebrada por videoconferencia.El gesto de hincar una rodilla en tierra lo popularizó el jugador de la NFL (la liga de fútbol americano) Colin Kaepernick, convertido en un portavoz de las protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policial, sobre todo contra la minoría negra y se ha vuelto a generalizar tras la muerte de Floyd.Bach indicó que rechaza interferir en los trabajos de la comisión de atletas y de dar "directrices o instrucciones", recordando que los Juegos Olímpicos son una "demostración de apoyo a los principios olímpicos de no discriminación. Es nuestro ADN, una de las razones de ser de los Juegos Olímpicos".El COI también anunció este miércoles que el programa completo de deportes y disciplinas de los Juegos Olímpicos de París-2024 se aprobará en diciembre próximo, pese al aplazamiento de los Juegos de Tokio, en el que aparecerán nuevas disciplinas como el surf y el skateboard.elr-ebe/ll/mcd