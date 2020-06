Cinco mujeres se unen en la muy mexicana comedia "La culpa es de La Malinche"

La comediante Michelle Rodríguez posa para EFE el 13 de febrero de 2020. EFE/Cristina Sánchez/SOLO USO EDITORIAL

México, 10 jun (EFE).- Cinco mujeres reunirán su talento para el programa de comedia "La culpa es de La malinche", una producción de Comedy Central encabezada por la actriz mexicana Michelle Rodríguez, en la que romperán todos los tabúes y estereotipos que se tiene sobre el humor hecho por mujeres.

No es comedia de la época de la colonia ni tampoco es un programa para mujeres, más bien se trata de un programa hecho por mujeres, en el que se tratarán temas que aquejan a la sociedad con una visión femenina apta para todo el público y con dinámicas divertidas en las que pondrán a prueba a sus invitados.

El programa que fue grabado antes de la cuarentena por la COVID-19, verá la luz el próximo 17 de junio a través del canal de cable, tendrá 13 episodios de 60 minutos y cuenta con las conducciones de Verónica Toussaint, Mónica Escobedo, Alexis de Anda y La Bea.

Según explicó de Anda en conferencia virtual, el programa demuestra que las mujeres no son una competencia entre ellas y que al contrario todas pueden "trabajar en conjunto".

Además, considera que con esta primera temporada buscan quitar el estigma de que "las mujeres no deben de hablar de ciertas cosas".

Asimismo, aseguraron que este programa es una oportunidad para disfrutar juntas haciendo humor sin necesidad de demostrar todo el rato que tienen talento, algo que muchas de ellas han sentido al subirse a un escenario para hacer un monólogo o en otros aspectos de su vida profesional.

"Queda demostrado que las mujeres somos chistosas y buenas comediantes, pero todavía falta trabajo para quitar eso de tener que demostrar, porque ya lo sabemos", detalló La Bea.

La Malinche fue una mujer indígena que jugó un papel importante en la llegada de los españoles a México, pues fue consejera e intermediaria de Hernán Cortés.

Históricamente se le ha llegado a tratar como traicionera de México pero en los últimos años se ha reivindicado su figura como madre del mestizaje, dejando atrás estereotipos de traición o víctima.

Y eso se trata de hacer en este programa, integrarla como una voz femenina: la sexta presentadora del programa que reivindica su propia existencia.

Durante los 60 minutos que dura cada episodio, las presentadoras iniciarán con un monólogo para introducir los temas del día (que son muy variados aunque excluyeron, por ejemplo, la política) y después realizarán diferentes dinámicas basadas en el juego, entre las cuales habrá espacio para invitados especiales como José Eduardo Derbez, Regina Orozco o Victoria Volkóva.

"Todos los invitados llegaban a la expectativa, incluso alguno dijo que le dio miedo estar sentado con todas nosotras. Pero a cada uno lo disfrutamos porque justo pasó que llegaban al set, hablábamos con ellos y empezaban a relajarse. Nos divierte porque vemos como van cambiando", explicó Rodríguez.

