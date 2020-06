Cerezo, dispuesto a dejar el Wanda al Real Madrid para jugar con público

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (c), el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (i), y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asisten a un acto organizado por LaLiga Santander para apoyar el retorno del fútbol tras el parón por el confinamiento causado por la COVID-19, este miércoles, en el centro de Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 10 jun (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se mostró dispuesto a dejar al Real Madrid el estadio rojiblanco Wanda Metropolitano en caso de que este lo necesitara si se permitiera jugar con público en lo que resta de temporada, ya que el Santiago Bernabéu se encuentra en obras.

"Si ese tema se diese, que nadie dude que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid", consideró Cerezo durante un acto de LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid en la calle de Preciados, en el centro de la capital, en el que también estuvieron presentes el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente rojiblanco recordó que la posibilidad de que se juegue con público en los estadios de fútbol no depende de los clubes, sino "de Sanidad". "Cuando ellos digan se jugará con público", añadió.

Por su parte, el alcalde de Madrid recordó que no sería la primera vez que entre Atlético y Real Madrid se ceden uno al otro los estadios para disputar algún encuentro.

"La jornada 1 de la Liga siguiente al doblete (1996) el Atleti ganó 2-0 al Celta en el Bernabéu con goles de Kiko (Narváez) y (Luboslav) Penev, porque el Calderón estaba en obras. También recuerdo un partido del Madrid que ganó 5-3 al Rayo en el Calderón. Si el club no tiene problemas, el aficionado tampoco", señaló Martínez-Almeida.

El alcalde, los representantes de ambos clubes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y la vicealcaldesa Begoña Villacís presentaron este miércoles una campaña de apoyo a los comercios y la hostelería de la capital, en la comercial calle de Preciados, decorada con camisetas de los clubes de LaLiga Santander con motivo de la vuelta de la competición, que arrancará este miércoles en Vallecas con la disputa del Rayo Vallecano-Albacete que estaba aplazado.