Brasil supera 38.000 muertos y gobierno fustiga a la OMS

Actualiza balance hecho por consorcio de medios de comunicación ///Río de Janeiro, 10 Jun 2020 (AFP) - Brasil registró el martes 1.272 muertes por coronavirus en 24 horas, con lo cual el total de decesos asciende a 38.406, según el balance oficial que retomó el modelo previo a los polémicos cambios anunciados por el gobierno de Jair Bolsonaro.El número de casos tuvo un incremento de 32.091, el segundo mayor desde el inicio de la pandemia, con lo cual llegan a 739.503, precisó el reporte del ministerio de Salud.Los expertos estiman que el número de casos podría ser hasta 15 veces superior, debido a la falta de test masivos.Brasil es el segundo país en número de infectados y el tercero en decesos y podría convertirse próximamente en el segundo, superando al Reino Unido (40.883 muertos). Estados Unidos es el país más afectado por la covid-19, con casi 2 millones de casos y más de 111.000 muertos. El ministerio de Salud brasileño retomó el martes el modelo de balance vigente hasta el viernes pasado, cuando una serie de tentativas de modificación sembraron una enorme confusión y generaron iniciativas de cómputos paralelos.Una de ellas, realizada por un consorcio de los principales medios de comunicación del país en base a datos de las secretarías regionales de Salud, indica que Brasil tiene 38.497 muertos y 742.084 casos, según un balance actualizado varias horas después del cómputo anunciado por el gobierno.Desde el viernes pasado, el gobierno empezó a divulgar cada vez más tarde sus balances y dejó de informar sobre el número total de casos y decesos. Anunció además la creación de una plataforma que informaría de los decesos que realmente sucedieron ese día y no de los que fueron registrados tras la confirmación de diagnóstico de covid-19. Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el lunes por la noche que el gobierno divulgue íntegramente los datos tal y como venía haciendo el Ministerio de Salud hasta el jueves 4 de junio.Por el momento se ignora si el retorno al modelo anterior obedeció a esa intimación.En todo caso, el ministro interino de Salud, el general Eduardo Pazuello, declaró el martes ante una comisión parlamentaria que seguía en pie el proyecto de un nuevo modelo de presentación de datos, en el cual todos los balances podrían encontrarse.js/jm/lda ------------------------------------------------------------- Gobierno brasileño fustiga la "falta de independencia y transparencia" de la OMS =(Video+Fotos archivo)= Brasilia, 9 Jun 2020 (AFP) - El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, criticó este martes la "falta de independencia, de transparencia y de coherencia" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el combate al coronavirus."Tenemos que examinar si es una cuestión de influencia política, una cuestión de influencia de actores no gubernamentales en la OMS o una cuestión de método de transparencia", dijo Araújo durante una reunión del gabinete del presidente Jair Bolsonaro.El canciller apuntó específicamente a la "falta" de coherencia del organismo al dar pautas sobre "el origen del virus, el contagio, los modos de prevención, el confinamiento, el uso de la hidroxicloroquina, los equipos de protección y ahora sobre la transmisión por los asintomáticos".El viernes, Bolsonaro había amenazado con retirar a Brasil de la OMS, acusando al organismo de "trabajar con sesgo ideológico".Araújo recordó que los miembros de la OMS adoptaron el 19 de mayo una resolución que prevé la "evaluación independiente" de la respuesta a la pandemia.Pero el jefe de la diplomacia de Brasil pidió que esta investigación sea realizada rápidamente. "Algunos dicen que tenemos que esperar al fin de la pandemia (...), pero yo creo claramente que no, porque todos los días las decisiones, ese ir y venir de la OMS, perjudica los esfuerzos de todos los países", explicó."Estamos coordinando con Australia, con la Unión Europea, con otros países, para ese examen imprescindible de lo que está ocurriendo en la OMS", agregó Araújo, para quien el objetivo último es lograr un "proceso de reforma" del organismo internacional.Durante la reunión del gabinete, Bolsonaro recordó la más recuente controversia tras la declaración de Maria Van Kerkhove, una alta responsable de la OMS, quien dijo el lunes que la transmisión del nuevo coronavirus por personas asintomáticas parecía "muy inhabitual"."Si decimos que la transmisión por personas asintomáticas es casi cero (...) eso podría dar una señal de una apertura más rápida del comercio", dijo Bolsonaro, quien desde el inicio de la pandemia criticó las medidas de confinamiento social tomadas por gobernadores y alcaldes.Pero la OMS tuvo que aclarar este martes un "malentendido" sobre los asintomáticos."Utilicé la expresión 'muy inhabitual' pero es un malentendido, me refería a un pequeño grupo de estudios", dijo Van Kerkhove.Brasil es uno de los principales focos de la pandemia, con más de 37.000 muertos, la tercera cifra más alta del mundo detrás de Estados Unidos y Reino Unido.El lunes, la OMS reclamó a Brasil "más transparencia" en la difusión de datos sobre el coronavirus, que en la última semana se publicaron erróneamente generando gran confusión.El gobierno brasileño está alineado ideológicamente con el del presidente estadounidense Donald Trump, quien a fines de mayo anunció la ruptura de su país con la OMS, a la que acusa de ser haber actuado como un "títere" de China desde que estalló la crisis sanitaria.lg-val/js/mls