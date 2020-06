Asesor de Trump dice que EE.UU. no sufre de “racismo sistémico”

(Bloomberg) -- El principal asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, dijo el miércoles que no considera que el “racismo sistémico” sea un problema en Estados Unidos.

“No creo que hoy en día tengamos racismo sistémico”, dijo Kudlow a la prensa en la Casa Blanca.

La Casa Blanca está bajo presión para abordar los disturbios civiles por la muerte el mes pasado de un hombre negro desarmado, George Floyd, bajo custodia policial en Minneapolis. Manifestantes en ciudades de todo el país han acusado a la Policía de brutalidad sistemática contra las personas de color y han exigido amplias reformas.

Kudlow, que es blanco, dijo que la Casa Blanca está “evaluando” una orden ejecutiva sobre el asunto. “Estamos estudiando posibles reformas”, señaló.

Kudlow atribuyó importantes casos de brutalidad policial a ciertas “manzanas muy podridas” y se refirió al récord de la administración Trump en cuanto a establecer “zonas de oportunidad” con ventajas fiscales en áreas de bajos ingresos y proporcionar fondos para colegios y universidades con alumnos históricamente negros.

Dijo que había luchado por los derechos civiles y se refirió a la columnista conservadora Heather MacDonald, quien escribió en el Wall Street Journal a principios de este mes que estudios muestran que “no hay sesgo estructural en el sistema de justicia penal con respecto a los arrestos, enjuiciamientos o sentencias”.

La Casa Blanca dijo antes que Trump “discutirá soluciones a las históricas disparidades económicas, de salud y justicia en las comunidades estadounidenses” en una mesa redonda que se realizará el jueves en Dallas antes de una recaudación de fondos.

Nota Original:Trump Adviser Kudlow Says U.S. Suffers No ‘Systemic Racism’ (1)

