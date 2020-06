Argentina conmemora el día de las Malvinas con llamados al diálogo por la soberanía

Vista de las tumbas en el cementerio malvinense de Darwin, en las que yacen soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 con el Reino Unido por el dominio de las Islas Malvinas. EFE/Sergio Quinteros/Télam/Archivo

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- Argentina conmemora este miércoles el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, un día marcado por las llamadas al diálogo a Reino Unido para resolver la cuestión de la soberanía de las islas, reclamadas por el país.

El 10 de junio de 1829, el comerciante Luis Vernet se convirtió en la primera persona designada por Argentina como gobernador del recóndito archipiélago situado en medio de las aguas del Atlántico Sur. Cuatro años después, las islas pasarían a ser administradas por Reino Unido, germen de un conflicto diplomático que llega hasta nuestros días.

La disputa entre Reino Unido y Argentina tuvo su punto álgido en la guerra que enfrentó a ambos países entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. El país suramericano, bajo la dirección de la dictadura militar, conquistó las islas por un breve periodo hasta que fue repelido de vuelta al continente por los británicos.

En total, 255 británicos, 3 isleños y 649 argentinos fallecieron durante el conflicto.

Tras la guerra, ambos países rompieron relaciones hasta 1990 y algunos aspectos como los vuelos entre el terreno continental argentino y Malvinas no se restauraron hasta 1999.

UNA LARGA DISPUTA

Pese a la existencia de relaciones diplomáticas, Argentina mantiene su reclamo por la soberanía y en repetidas ocasiones ha pedido el inicio de un diálogo entre ambas partes, posición compartida por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en múltiples resoluciones.

Con motivo de la efeméride, la cuenta oficial en Twitter de la Cancillería argentina publicó este miércoles un video en el que pide a Reino Unido comenzar este diálogo.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ratificó en su Twitter el "reclamo pacífico por el fin del colonialismo" que hace Argentina a Reino Unido.

Las Islas Malvinas son consideradas por la ONU un territorio no autónomo bajo administración de Reino Unido, estatus que ostentan los enclaves que anteriormente fueron dominados por potencias imperialistas y no han tenido un proceso de descolonización.

Aparte de las declaraciones desde las instituciones, en Argentina también son frecuentes los actos simbólicos relacionados con las islas. El último, contar en las estadísticas oficiales de Argentina los casos de coronavirus detectados en Malvinas.

Sin embargo, el 99,8 % de los habitantes de las islas votó a favor de seguir perteneciendo a Reino Unido en un referéndum celebrado en 2013.

MALVINAS, UN ENCLAVE ESTRATÉGICO

Las islas Malvinas tienen aproximadamente 3.000 habitantes y su economía tradicionalmente se basa en la existencia de un sector local de ganadería ovina y la venta de licencias de pesca en las aguas que lo rodean.

Sin embargo, la importancia del archipiélago radica en que está situado en una posición geográfica con alto valor estratégico por su cercanía a la Antártida y su posición en el Atlántico Sur- está casi a 500 kilómetros del continente-, lo que le convierte en una importante base militar para Reino Unido.

A esto hay que añadir que, a finales del siglo pasado, se encontraron bajo sus aguas importantes yacimientos petrolíferos, cuya futura explotación es una de las últimas ramas que se ha añadido al conflicto.