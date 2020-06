Un ministro boliviano acusa a Evo Morales de "centenares de muertos"

En la imagen, el ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 9 may (EFE).- El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, acusó este martes al expresidente Evo Morales de tener "centenares de muertos" a sus espaldas.

"Evo Morales desde 2000 a la fecha tiene centenares de muertos en sus espaldas, directos a indirectos", aseguró Murillo sin dar más detalles, en una comparecencia ante los medios en la ciudad boliviana de Santa Cruz.

La alto funcionario calificó a Morales de "terrorista confeso" y lo acusó de hacer "terrorismo" por estar "mandando a morir a su gente" en el Chapare, una zona cocalera de Bolivia que desde este lunes tiene los accesos controlados por militares y policías como medida para evitar el coronavirus.

Al respecto, el titular interino de Gobierno culpó al exmandatario de aprovecharse de gente que confía en él, pues el Chapare es uno de sus bastiones políticos, para lanzar mensajes en contra de ese tipo de medidas.

"No mate gente inocente, no mate campesinos inocentes", afirmó el ministro interino sobre quienes podrían contagiarse si incumplen medidas contra la COVID-19.

Arturo Murillo se preguntó en este contexto "cuántos muertos más necesita Evo Morales para tranquilizarse" y si "puede dormir tranquilo".

"Gobierno de facto decidió encapsular 5 municipios del Trópico que tienen el 25 % de contagios de COVID-19 pero no toma recaudos con municipios metropolitanos que reportan 75 %. El mayor índice de contagios se registra en oficiales, soldados y cocineros de Fuerza de Tarea Conjunta", escribió este lunes en Twitter el expresidente, que se encuentra en Argentina.

El Trópico alude a esa zona cocalera, donde Evo Morales se dio a conocer como sindicalista antes de entrar en política, y esa fuerza conjunta de militares y policías es la encargada de erradicar cultivos ilegales de hoja de coca.

Morales había anteriormente declarado a Radio Kawsachun Coca, una emisora considerada afín a federaciones cocaleras de las que es presidente, que el Gobierno interino envió a "soldados con coronavirus" a la zona.

Las acusaciones de Murillo contra Morales se repiten desde que asumió de forma interina su cartera el pasado noviembre, como una carta que le envió el mes pasado culpándolo de incitar a la violencia y el narcotráfico en Bolivia, además de haberlo denunciado ante la Fiscalía por supuestos delitos como terrorismo y sedición.

La pandemia por el coronavirus ha dejado al menos 475 fallecidos y 13.949 casos en el país.