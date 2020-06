Un 26 % de empresas disminuirán su personal el próximo trimestre en Costa Rica

Fotografía del 28 de septiembre de 2019 que muestra a varias personas mientras hacen fila durante una feria de empleo, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 9 jun. (EFE).- El 26 % de los empresarios de Costa Rica disminuirán su personal para el tercer trimestre del 2020 (julio a septiembre) en el marco de la pandemia de la COVID-19, según la Encuesta de Expectativas de Empleo publicada este martes por la firma ManpowerGroup.

Datos del estudio indican que de los empleadores consultados, el 3 % espera incrementar sus planillas laborales, un 26 % predice disminuirlas, el 68 % no prevé cambios y un 3 % aún no sabe.

"Esta tendencia global es esperada debido a que nunca habíamos atravesado las condiciones e impactos de una pandemia. De las cifras, a nivel local es importante destacar que el 68 % de las empresas no prevé cambios, lo que significa que no disminuirán sus planillas laborales”, expresó la gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, Natalia Severiche.

Según el informe, después de aplicar el ajuste estacional, la Expectativa Neta de Empleo es de -21 %, presentando una disminución de 24 puntos porcentuales en la comparación anual.

Además, el 54 % de los empleadores comentó haber detenido o suspendido sus actividades a raíz de la COVID-19.

La evaluación por sectores destaca que la manufactura es el menos decreciente con una expectativa de -7 %, donde los empleadores reportan disminuciones de 17 y 10 puntos porcentuales en comparación trimestral y anual, respectivamente.

Por su parte, las perspectivas de contratación son más débiles en el sector de la construcción con una expectativa de -39 %, seguido por el comercio con un -27 %.

“Con respecto a la expectativa por tamaño de la organización, se reporta una perspectiva de -11 % por las grandes empresas, mientras que los microempresarios anticipan una disminución mayor en la contratación con una perspectiva del -25 %”, explicó Severiche.

Los empleadores de todas las provincias anticipan que su fuerza laboral será más débil. El mercado laboral menos afectado será el de la provincia de Heredia (centro), con una expectativa de -12 %, disminuyendo en 14 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, mientras que Cartago (centro) es la que reporta la tendencia más decreciente con un -31 %.

El reporte también expresa que a pesar de los decrecimientos en las expectativas de empleo, un 44 % de los encuestados manifestó su optimismo de retomar las operaciones y volver a los niveles de contratación que se tenían antes, esperando que esto suceda en un período próximo de tres a nueve meses.

La Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, que es aplicada en varios países, destaca que para el tercer trimestre de 2020 únicamente en siete de los 43 países y territorios evaluados, los planes de contratación se mantienen positivos en el período que termina a finales de septiembre. Las perspectivas de contratación más sólidas se reportan en India, Estados Unidos, China y Taiwán.