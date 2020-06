Trump arremete contra hombre de 75 años empujado por la Policía

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump afirmó sin fundamento que un manifestante anciano que fue arrojado al suelo y gravemente herido por la Policía en Buffalo, Nueva York, era un “provocador” que había exagerado su caída.

El tuit que publicó Trump el martes hacía alusión a la lesión que sufrió la semana pasada el manifestante Martin Gugino, de 75 años, quien fue identificado como activista y miembro del Western New York Peace Center. En un video se ve cómo el anciano se acerca a la Policía y les habla antes de ser empujado.

Gugino cayó al suelo y quedó inmóvil y sangrando tras un golpe en la cabeza. Según el medio WGRZ-TV, el hombre continúa hospitalizado. Dos oficiales han sido suspendidos y acusados de ataque, y se han declarado inocentes.

El presidente dijo que “podría ser una trampa” y que creía que Gugino estaba intentando escanear las comunicaciones policiales. Citó un informe de una agencia de medios ultraconservadora.

Trump ha restado importancia de forma reiterada a las protestas provocadas por la muerte de George Floyd. Criticó el fallecimiento de Floyd y las acciones de los oficiales involucrados, pero en general ha elogiado las acciones de la Policía en las protestas de este mes. El funeral de Floyd se llevará a cabo en Houston el martes.

