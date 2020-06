Tommy Hilfiger lanza en Europa una colección para personas con discapacidad

Fotografía de la colección Tommy Hilfiger Adaptativa cedida por la firma norteamericana. EFE

Madrid, 9 jun (EFE).- El diseñador americano Tommy Hilfiger ha lanzado este martes, por primera vez en Europa, una colección para que las personas con discapacidad puedan vestirse de manera más fácil.

Tommy Hilfiger Adaptive es una línea de ropa que ya estaba presente en Estados Unidos, pero que ahora también forma parte de las colecciones que se comercializan en Europa, prendas creadas para que los adultos y niños con discapacidad puedan vestirse con mayor facilidad.

La colección cuenta con el mismo estilo “classic American Cool”, explica la firma en una nota, pero con cierres más fáciles, soluciones para vestir sentado y detalles específicos para prótesis.

Esta línea de ropa forma parte del compromiso de Tommy Hilfiger de crear moda para "todo el mundo", siempre "inclusiva" y "accesible". para adultos y niños.

"El hecho de tener un hijo con necesidades especiales me ha enseñado lo importante que es esta colección", comenta el diseñador, que tiene un hijo con autismo.

"Todas las prendas cuentan con la misma calidad, tejidos y estilo que ofrecemos en el resto de colecciones", explica. Las adaptaciones son "discretas" y funcionales, consiguiendo que tanto adultos como niños puedan vestirse con mayor facilidad, para que "tengan una mayor independencia y se sientan genial".

Según argumenta, la razón que llevó a la firma a replantearse el proceso de diseño fue ayudar a que "algo tan simple como vestirse cada día" no suponga "un reto".

Algunas de las soluciones ocultas que Tommy Hilfiger Adaptive incluye son cierres magnéticos y cremalleras con agarres más largos para personas con movimiento reducido, así como aperturas en costuras laterales, bajos ajustables y perneras más anchas para acomodar todo tipo de prótesis o vendajes.

También incluye pantalones para vestir sentado con la parte delantera más baja para que no apriete y la parte trasera más alta para que cubra mejor.

La colección ha eliminado además todo tipo de bolsillos o costuras incómodas, y dispone de tiras ajustables, cinturillas elásticas y cuellos de fácil apertura que facilitan ponerse y quitarse camisas y camisetas y cordones elásticos, ribetes ajustables y bandas para subirse los pantalones más fácilmente.