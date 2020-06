Rector del fútbol brasileño ofrece crédito a clubes en crisis por pandemia

El órgano rector del fútbol brasileño explicó en un comunicado que los clubes de la primera división podrán solicitar los préstamos inmediatamente y que tendrán condiciones favorables para pagarlos, entre los cuales tasa cero de intereses. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 8 jun (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este lunes una línea de crédito por un total de 100 millones de reales (unos 20 millones de dólares) para los clubes que enfrentan dificultades financieras por la pandemia del COVID-19.

El órgano rector del fútbol brasileño explicó en un comunicado que los clubes de la primera división podrán solicitar los préstamos inmediatamente y que tendrán condiciones favorables para pagarlos, entre los cuales tasa cero de intereses.

"Los recursos serán concedidos teniendo en cuenta como garantía los valores que recibirán los clubes por los derechos de transmisión de las competiciones que disputan y por los premios por desempeño en los mismos campeonatos", señaló la entidad en el comunicado.

La CBF dijo igualmente que, como forma de ayuda, también anticipará el pago de 15 millones de reales (unos 3 millones de dólares) a que tienen derecho los clubes de la segunda división este año por los derechos de transmisión de televisión de sus partidos.

El organismo explicó que los créditos son una forma de compensar parte de la pérdida en la recaudación que sufrieron los clubes por la suspensión provisional de los campeonatos regionales entre abril y junio tanto por derechos de transmisión como por taquilla, aportes de socios y patrocinios.

Los campeonatos regionales fueron suspendidos en marzo como una de las medidas de distanciamiento social de las autoridades para frenar el avance del COVID-19 en Brasil, país que ya es el segundo del mundo en número de contagios, con 707.412 casos, y el tercero en muertes, con 37.134 víctimas.

La suspensión terminó afectando también la Copa do Brasil, iniciada en marzo, y el Campeonato Brasileño, cuya primera jornada estaba prevista para mayo.

Pese a que los gobiernos regionales ya comenzaron procesos de flexibilizar las medidas de distanciamiento, hasta ahora no hay fecha para la reanudación de ninguno de los campeonatos.

"La CBF sabe que los clubes son la base de toda la industria del fútbol y que han sufrido grandes impactos con la paralización de las competiciones provocada por el COVID-19", afirmó el presidente de la Confederación, Rogerio Caboclo, citado en el comunicado.

Por esa razón, agregó, "estamos buscando todas las formas de apoyar a los clubes en este momento difícil. No es suficiente con que las competiciones vuelvan, necesitamos que los clubes tengan capacidad de retornar de forma competente".

La entidad recordó que ya le había anticipado a los clubes de segunda división 11,4 millones de reales (unos 2,28 millones de dólares) por sus derechos de transmisión de televisión.

Igualmente recordó que en abril distribuyó "a título de donación" 19 millones de reales (unos 3,8 millones de dólares) entre los clubes que disputan el Campeonato Brasileño de la tercera y la cuarta división y entre los que disputan la primera y la segunda del Campeonato Brasileño Femenino.

Tal medida benefició a 140 clubes, entre los más perjudicados por la paralización de los campeonatos.

Dijo igualmente que también distribuyó a fondo perdido 3,2 millones de reales (unos 640.000 dólares) entre las federaciones regionales y otros 1,8 millones de reales (unos 360.000 dólares) entre los árbitros como anticipo de las tasas de pago.

Asimismo, como medida de socorro, la CBF eximió por tiempo indeterminado a los clubes de todas las divisiones de los pagos por tasas por registro y transferencia de futbolistas, lo que, según sus cuentas, les permitió un ahorro de unos 4 millones de reales (unos 800.000 dólares).

"Sumadas las líneas de crédito, anticipos, donaciones e exenciones, el apoyo de la CBF a la comunidad del fútbol brasileño ya llega a cerca de 155 millones de reales (unos 31 millones de dólares)", afirmó el organismo.

Caboclo afirmó que la CBF realiza esfuerzos para poder realizar las competiciones previstas para este año y que, "con unión y responsabilidad, venceremos esta crisis y nuestro fútbol saldrá aún más fuerte de ella. Estoy convencido de que las competiciones serán concluidas con absoluto éxito".